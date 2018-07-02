醫界不公開，何來公正

2018年07月02日 04:11 中國時報 高克培

台大醫院發生洗腎接錯管事件，其間有2個病例死亡，台大醫院「為昭公信」，願意接受「第三公正單位」釐清因果關係，代表民眾的醫改會也提出要有「第三方」的呼籲，以免台大「球員兼裁判」。

一時間，「公正的第三方」成為社會高度的期盼，可是，以筆者醫界生涯40多年的經驗，認為「第三方」很容易找，但能讓涉案醫師（院）、病方以及整個醫界同時公認夠術德兼備的「公正」，很難！

醫界都知道，醫糾的審判，台灣目前堪稱最公正、且屬國家級的「第三方」是衛福部「醫事審議委員會（醫審會）」，但是它的功能好嗎？以最接近的民國106年為例，該年共332例接受鑑定（除去非醫糾22例），結果判決醫師有疏失6例，無疏失202例，而可能疏失3例，無法認定有無疏失14例，未有鑑定結果125例，可見，至少高達43%的審議無法確定是非，更何況被判醫師方面無疏失的患方也不可能都服氣判決。

因此我們可以說醫審會功能絕對不夠好，要是能做到真正的公正，絕不會有那麼多纏訟好幾年的醫糾，搞到醫界五大皆空，甚至危及國安、朝野束手無策。

醫審會的不夠好，原因很簡單：個別案件的醫審成員名單是「不能透明」的，「不透明公開」如何能「公正」？

名單為什麼不能公開，原因更簡單：醫界是個非常自保的小圈圈，誰敢保證自己以後不犯錯、永不被告？得罪了某同業，以後的教授、副教授升等要碰到這位同業豈不慘哉？在這個是非不明的時代，「人捧人」都來不及，誰願意得罪別人？除非醫師（院）錯誤得實在離譜，個案的醫審人員「唉，人都會犯錯，放他一馬吧」，就成了無法公正的潛規則。

且看，此次連號稱是醫界龍頭的台大醫院，發生這次事件後的誠信都無法讓社會滿意，該院出身的柯文哲還傲慢地說「台大的醫術平均最高」，不禁令人感嘆，台灣何時每一專科都能找得到「術德兼備」、醫病都認定「真正公正的第三方」？

（作者為醫師）

(中國時報)