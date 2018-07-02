年改上路 服務業剉咧等

2018年07月02日 04:11 中國時報 盧佳宜

軍公教年金改革7月1日正式上路，根據行政院估算，軍公教年改上路第1年，可為國庫節省390.4億元，但相對來說，退休軍公教人員則會因收入減少調整消費模式，例如減少出遊、上餐廳、購物等，國內的消費市場多少會受到衝擊。

猶記得6月12日蔡英文總統出席ICSA年會閉幕致詞時，曾表示台灣經濟處在20年來最好的狀態，藉此鼓勵外資投資台股。但根據統計，三大法人今年以來賣超台股上市櫃累計突破3000億元，不僅外資籌碼不回頭，投信與自營商也全站在賣方，除了獲利了結之外，就是看壞台灣經濟前景。

去年受惠全球經濟復甦，台灣出口暢旺，根據國際貨幣基金（IMF）預估，今明兩年全球經濟成長率3.9%，在經濟持續熱絡之下，台灣今年上半年出口仍繳出傲人的成績單，然而外資收手一定有其緣由。首先，自從川普當選美國總統之後，就一直強調「美國優先」，試圖透過各種手法縮小美國貿易逆差，使得全球情勢緊張，近日美中貿易衝突加劇，與歐盟的貿易戰也沒停歇。

事實上，貿易衝突的最大問題並不是對於總體經濟帶來直接影響，而是傷害各國的信任關係，一旦各國競相調高關稅壁壘，恐將大幅削弱貿易流通，台灣的經濟仰賴出口，勢必會受到波及。即使中美雙方只是互相叫囂，最終仍會想辦法取得共識，但過程中的不確定性，還是會影響到企業投資與信心，加上全球貨幣政策從寬鬆走向緊縮，都會導致金融市場劇烈波動。

雖然國發會發布新聞稿表示，軍公教退休人口占比小，對民間消費影響有限，但台灣的全球價值鏈參與程度高達67.6%，當國際有風吹草動，實在很難置身事外。台股的起伏、年改的上路、油價的上漲，同步影響民眾的消費支出，也難怪北市知名餐飲老店Brown Sugar、新都里會選擇暫時歇業，評估未來市場發展。 商業研究院也預測，台灣商業服務業景氣將在10月止升轉降，年底衰退警訊已現。綜合以上的分析，台灣的服務業不只剉咧等，恐怕得咬牙過寒冬。

至於能否期待蔡政府提出因應措施？經濟向來就不是他們關心的重點，人民恐怕還是自求多福吧。（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)