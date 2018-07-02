兩岸到攤牌時刻了嗎？

2018年07月02日 04:11 中國時報 主筆室

連續失去邦交國後，蔡英文總統似乎走上了當年阿扁對抗大陸的老路，不但故意稱呼對岸為「中國」，還採取了一系列阻礙兩岸交流的所謂反制措施，更積極向美國靠近，寧願充當美國對付中國的籌碼。前不久在接受法新社專訪時，蔡英文更公開呼籲國際社會一起制約大陸的「霸權擴充」。媒體解讀這是她就職以來對北京措辭最強硬的一次談話，憂心兩岸局勢將逐漸走向激化，甚至失控。

一些政治觀察家始終認為，蔡總統就職以來，兩岸官方交流雖然中斷，但習近平與蔡英文兩位領導人之間一直維持著若有若無的默契關係。但近期兩岸之間的敵意螺旋似乎在上升，這種默契關係是否已經打破，兩岸關係轉而進入最終攤牌時刻，需要冷靜觀察與判斷。

首先，蔡英文近期在言辭和行動上，雖然處處彰顯她對大陸「不再忍讓」，但她至今沒有收回就職以來處理兩岸關係的基調，更沒有因此破罐破摔，鋌而走險越過大陸的紅線。在總統府網站，兩岸頁面仍然醒目懸掛著蔡總統的一段講話，「我們根據普遍民意及國內共識，致力維繫兩岸和平穩定發展，我們也本於尊重歷史及求同存異的精神，向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解對立與分歧。」當然，蔡英文如今言必稱對岸為「中國」，肯定談不上善意，但陸委會仍堅持「大陸」稱呼未變，這跟當年陳水扁公開宣示的「一邊一國」，還是有本質區別的。

其次，對於蔡英文這兩年多來的兩岸政策表述和實踐，大陸顯然是經過了審慎評估，尺度拿捏十分到位。2016年蔡英文發表520就職演說後，大陸幾位權威涉台專家曾第一時間做出正面評價，但大陸官方可能為了防止民進黨政府在兩岸關係性質的基本問題上蒙混過關，國台辦稍後給出了「未完成的答卷」這一意味深長的官方回應。

兩年多過去了，儘管大陸對蔡英文拒不承認九二共識十分惱火，但對蔡政府定性在「放任縱容『去中國化』和『漸進台獨』」，而不是將其與「台獨」直接畫等號。對蔡英文和賴清德這兩位民進黨政府領導人物，大陸也注意有所區隔。在國台辦記者會上，發言人以「台灣當局領導人」來稱呼蔡英文，並沒有直呼其名。對賴清德這位自詡的「台獨工作者」則早已指名道姓破口大罵。另外，在被問到兩岸關係何去何從時，發言人的回覆是「球在台灣當局手裡」，這間接表明大陸至今沒有收回答卷，對蔡英文後續的「髮夾彎」仍然抱有期待，或者至少沒有完全絕望。

再次，大陸沒有選擇輕易攤牌，而是不斷重申對台大政方針明確一貫，是有充分底氣的。第一，在兩岸關係中，大陸的物質和精神優勢都在擴大。國台辦前不久還主動提到兩岸制度之爭的話題，這在過去是很難想像的。用習近平的話來說，就是「決定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國大陸發展進步」。

第二，中共十八大以來逐漸形成的習近平對台思想的精髓是「兩岸一家親」與「心靈契合」，這就要求大陸在處理台灣問題時，要更加有戰略高度和長遠角度，不能囿於一城一池之得失，更不能因為任何風吹草動而自亂陣腳。中共十九大報告將解決台灣問題與2049年實現中華民族偉大復興掛勾，也表明大陸對兩岸關係仍然保有戰略耐心，會給台灣領導人和整個台灣社會更多的思考和適應時間。

第三，最近的民調也顯示，在兩岸關係困窘的當下，台灣的民意正在發生歷史性的轉變。台灣民意基金會前不久公布的民調表明，有49%的台灣人對大陸基本上有好感，這是台灣人對大陸好感度首度超過反感度。同一機構今年年初的一項民調也顯示，台灣人對習近平的好感度也超過了蔡英文。這些正向回饋無疑將激勵大陸對台政策繼續穩紮穩打，而非急於求成，甚至殺雞取卵。

目前看來，兩岸執政者之間可能存在的某種默契，固然彌足珍貴，卻也只能起推遲兩岸攤牌時刻的效果，真正解決問題，還需要兩岸領導人更多的智慧。就蔡英文而言，她需要盡快走出兩岸關係受挫的負面情緒，即使暫時還接受不了九二共識，至少也要在凍結《台獨黨綱》問題上有所作為，力爭恢復與大陸的溝通管道，對遊說美國右派也要保持冷靜與克制。對習近平而言，蔡英文畢竟是台灣民選的領導人，大陸不可能永遠不跟民進黨接觸，面對蔡英文多次伸出的「蔡習會」橄欖枝，大陸或許可以考慮如何善加引導和利用。

(中國時報)