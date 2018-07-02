和艦，第一張骨牌

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中國時報
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上周五台股收盤後，聯電宣布大陸子公司和艦將在A股掛牌上市，這是鴻海旗下子公司富士康工業互聯網（FII）在A股掛牌後，出現的「第1張骨牌」，而且肯定不是最後一張，蔡政府切勿掉以輕心。

這次聯電讓和艦在A股上市的做法與鴻海類似，基本上就是把幾個在大陸設立經年的子孫公司、生產基地等一起「打包上市」，聯電是把和艦連同其他子孫公司廈門聯芯集成、山東聯暻半導體等一起掛牌。

和艦掛牌所要募集的資金不算多，但基本上是讓和艦能擴大籌資，而且來源是大陸與資本市場，至少不會有「錢進大陸」的批評。因此，官方反應似乎都「不以為意」，但深入看其影響，則可能遠比政府想的更大、更深遠。

國內上市櫃公司幾乎都有在大陸投資設廠，有的是直接去，有的是以子孫公司名義登陸，但不論以何種方式，與台灣及母公司之間的關聯都密切。但未來如果台商把大陸的投資一一切出去，單獨在大陸上市，這些企業就變成大陸公司，與台灣母公司的關係一定會逐漸淡化，終而切斷關係。

雖然個別企業有其利益考量，但此結果對台灣經濟是負面影響，大陸官方鼓勵台商在大陸掛牌，甚至希望朝「台商類股」發展，是有其深遠的考量。當富士康工業互聯網（FII）僅36天就得到核准到A股掛牌、號稱「光速通過」時，市場就已憂心其後續效應，當時也確實有包括南僑等多家企業表示要赴A股上市，外界意外的是聯電卻成為第1張出現的骨牌。

聯電宣布和艦赴大陸上市後，主管單位的反應顯示並不在意此事件，顯然危機意識不夠，未來就等著看還有幾張骨牌要倒下吧！

(中國時報)

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