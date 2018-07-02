2018年07月02日 04:11 中國時報 王尚智

6月底「北投大戒嚴」，餘震效應還在延續。北投一向是民眾恣意休閒流連的好地方，尤其溫泉池畔向來是基層民意風向的擴散點，一如中南部的廟口榕樹下。在此只要專心閉眼泡湯，就可以聆聽身旁不同口音、統獨立場殊異，或激動或平靜的各類政治評析。而只不過是寥寥一場軍校畢業典禮，只為了蔡英文一個人，行政權力就無情封鎖數萬人日常生活往來的行動必須，溫泉池畔至今還是到處幹聲連連。

蔡英文如今無論怎麼說、怎麼做，看來就只會是一直「創造更多不滿、不斷流失選票」的八字了！為了防堵行蹤不定、流竄出手的反年改人士，尤其這回軍校畢業典禮可能不乏有軍職人士來個「裡應外合」，維安層級因此最終搞到「街道鐵籠拒馬、巷弄警察站崗、學校停課停班」的誇張程度。據北投民眾形容，距離上一回氣氛如此肅殺，已經是「蔣經國過世」的30年前了。

總統首長的行程，是由總統府內國安局特勤單位主導，每回與軍情局、情報體系開會研商，最終協同地方警察單位共同執行不同維安層級的程度、範圍與規模。國安特勤單位向來「從不考慮民眾觀瞻」，畫路阻街、管制交通、控制號誌，一向強硬不手軟，每回維安只要一旦小小出包，就有人要被記過處分，維安單位心目中只有「蔡英文」與「自己」，不會去管民眾死活。

溫泉池畔這幾天沒有人同情「維安」，只大罵總統府內一群噁心拍馬屁的「豬頭」。人們都在聊這次經歷過「北投戒嚴」，蔡英文與民進黨今年到底又要因此「丟掉多少票」？

有人說蔡英文就是「當三軍統帥時才過癮，她也完全上癮了，因為所有人都會乖乖立正聽她說話，當總統就這點最爽」，也有人說蔡英文就正因為「富家女又沒有真正的基層行政經驗，才會對民眾生活的真實完全無感」，搞成戒嚴狀態真的太誇張，這一回連溫泉裡「深綠、急獨」的老頭子們面對各方圍剿，也只能啞口無言。

北投的發展因為同時獨具「軍校」與「溫泉」，「前外省/藍、後本土/綠」的特定族群混居，形成了地域上分屬鮮明的政治立場，每一次大小選舉開票結果，各有勝負輸贏的固定比例。尤其北投溫泉一向是每天「政論節目效應」與「人云亦云耳語」的交匯處，政治方面什麼人、有什麼鳥、扯什麼蛋，既然彼此都脫光了，開口保證全無矯情。

溫泉裡在地的退休老人不少，台語比國語熱烈，長年以來總是聽到「批評國民黨、奚落馬英九」的最多，但近來溫泉池畔的話題早已陸續改變：「外省掛」抱怨的是年改之後錢少很多、18趴也沒了，「本省掛」則不滿景氣差、生意少，總之每個人都有各自的心氣不順。而最後共同的結論是：蔡英文幹得比陳水扁差太多了！

這一場讓人傻眼的「北投戒嚴」，只是證明了即使雞毛蒜皮丁點小事，整個蔡英文政府行政體系內也失衡失序、缺乏方向且毫無應變能力。北投溫泉見證了台灣政治變遷，基層人們從無奈到無力的現實。被蔡英文搞到疲憊不堪的民眾，更需要溫泉來療癒，即使溫泉池中人人恍神沉默，早已更似「溫水煮青蛙」的政治場景。

(中國時報)