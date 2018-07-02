讓人民烏青 她繼續文青

2018年07月02日 04:11 中國時報 羅瑩雪

副總統陳建仁在年金改革上路的第1天發表公開信，呼籲全國同胞攜手並肩，讓社會恢復平靜繼續向前，換言之，請退休軍公教人員接受既定事實，別再做無謂抗爭。通篇文章訴諸感性，如果不看實際情形，會覺得文章寫得不錯，好像這次年改徹底解決了積壓已久的嚴重問題，十分完美成功。

可是執政者忘了，蔡總統剛上任時，曾因華航空服員抗爭事件說：「人民若非忍無可忍，誰願意走上街頭？」如今，為何就無法體會退休軍公教人員抗爭的無奈。蔡總統自己曾說，「當人民的聲音我聽不見時，可以大聲說。還聽不見，可再大聲點。若還是聽不見，可以翻桌子。」但現在蔡總統所到之處，卻見層層拒馬、警衛將人民阻隔於千里之外，生怕總統被人民的呼聲驚擾。

執政者忘了，當局推動年改的首要理由是，退休軍公教給付過高，拖垮國家財政。退休軍公教人員被打成政府的累贅、社會的米蟲，備受羞辱。當軍公教團體要求討論年改內容時，執政者是如何敷衍搪塞，甚至給抗議者扣上反改革的大帽子。

他們忘了，退休軍公教當年如何以微薄的薪水清苦度日，為國家奉獻了幾十年人生歲月。他們忘了，在民主法治的國家，法律是不溯及既往的，政府是可以信賴的，憲法是必須遵守的。他們忘了，政府一面說財政困難，一面又亂撒銀子。前瞻計畫、綠能方案、南向政策、援助友邦、觀光補助，花錢都不皺一下眉頭。

執政者在精神、物質雙重重傷退休軍公教之後，又堆出無數美麗辭藻，盼望大家同心協力一起前進，正如一邊鬥爭國民黨，一邊要他們真誠合作共謀國事；一面說兩岸關係要和諧穩定，維持現狀，一面不認九二共識，反中動作不斷，還呼籲世界各國共同制約大陸。

當今政府似乎認為，無論自己造成的傷害多深，展現的敵意有多重，只要幾句文青式的空話，人民、大陸以及其他國家都會跟著走。領導國家大政、主宰2300萬人命運的當權者，竟如此不切實際，自欺欺人，令人驚駭。

「君視臣如土芥，臣視君如寇讎」、「水可載舟，亦可覆舟」，再堅強的支持者，當肚子餓了，也會翻臉。執政者為一黨之私，爭權奪利，心中沒有人民，人民自然不可能順從；逼迫過頭，人民必會群起反抗，推翻暴政。

執政者自以為是宇宙中心，以為話術厲害就可使全世界繞著他轉的妄想，不僅導致國家經濟倒退，社會混亂，民怨四起，更可能刺激兩岸敏感神經，引發嚴重衝突，這是當前國家最大的危機。（作者為前法務部長）

(中國時報)