2018年07月02日 04:11 中國時報 陳琴富

從川普當選美國總統之後，國際情勢就不斷翻轉，不只美國人無法適應他的翻雲覆雨，國際也看不清他那川劇般變臉的快速。隨著局勢的丕變，最近網路流傳一首歌曲〈你想要什麼〉（What do you want），簡單的陳述，說明了現代政府的領導人離人民有多遠。人民的需求其實是非常簡單的，但不論是民主國家還是專制極權國家，為何領導人卻總是背離民意？

歌詞大意如下：「川普，你想要什麼？我想要的只是生活能夠平靜；阿薩德，你想要什麼？我想要的只是沒有人橫死；普丁，你想要什麼？我想要的只是社會能夠光明；小金，你想要什麼？我想要的只是每個人都能微笑。習大大，你想要什麼？我想要的只是人類能夠一家親。領袖們，你們怎麼想，當你死時，你想留下什麼？生命短暫，愛卻恆常，沒有任何事是屬於任何人。領袖們，為什麼我們不為全民奮鬥，建構一個更美好的世界？」

歌詞裡點名了當前新聞性最強的世界領袖，美、中、俄是當然首選，不論川普在中東點火還是掀起貿易戰，中、俄都無可避免要捲入；敘利亞在阿薩德引發的內戰中，超過數十萬人死亡，1100萬人流離失所成難民。2015年各大報刊登一張照片，1具在土耳其海灘上3歲小難民的屍體，引起舉世震撼。金正恩也入歌，他當然夠格，畢竟他試射核彈的時候，驚嚇了好幾個國家；「川金會」的確是個和平象徵，但北韓人民的臉孔總看不到笑容。

當然，小英不會出現在歌詞中，因為台灣太小，影響力不夠，領導人也沒有像小金那樣幹出一番轟轟烈烈的大事。不過，如同其他世界的人們一樣，台灣人民的要求也不多，只想安居樂業、平靜過活，不要橫死街頭或流離失所。但是，小英執政兩年來，顯然民眾的不滿程度都高於其他國家的人民。我們該為小英沒有入歌慶幸，還是不滿？

小英日前出席三軍六校畢業典禮，在復興崗校門口演出維安人員圍繞總統座車跑步的場面，有點像川金會時小金的排場，但維安人員倉皇失措，如臨大敵的神色卻與小金的維安大相逕庭，而馬路兩旁還有警察手拉手隔絕民眾靠近，讓人腦中立即浮起「惶惶然若喪家之犬」的字眼。

蔡英文執政兩年來，退休軍公教最難過，下半生得節衣縮食；國民黨被轉型正義整得一毛不文，薪水都發不出來；現在財團法人也皮皮剉，擔心財產充公；大企業相繼出走，鴻海也響應川普號召赴美發展；年輕人奮力向西行，待在台灣沒前途，留下來的都成憤青。整個社會在選舉氛圍下躁動不安，而政府卻加油添火，絲毫沒考慮人民感受。我們禁不住要問：小英，妳想要什麼？

(中國時報)