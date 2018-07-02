人生酸甜苦辣 廖輝英當寫作養分

2018年07月02日 04:11 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

以《油麻菜籽》獲第5屆時報文學獎的廖輝英，坦言自己因為文學獎而成為一個「意外闖進文壇」的寫作者，但她30多年來筆耕不輟，完成80多部作品，成就絕非僥倖。她強調，對於寫作，她永遠保持在準備好的狀態。

《油麻菜籽》一炮而紅

「《油麻菜籽》我只花了16天就寫完，得獎後，我一邊開始上著半天班，一邊待產，半年後寫完《不歸路》。」廖輝英樂於傾聽，在廣告圈時，同事們總愛找她聊自己的生活、感情；《不歸路》問世後，她收到700多封讀者來函，她一封封看、一封封回，因為每個讀者都可能有一段「李芸兒」的故事。

對於寫作能力的培養，廖輝英說，生活便是最佳導師。「6歲那年，爸爸出差，颱風天，媽媽半夜流產了，把我叫起來，因為9歲的哥哥她叫不起來，她要我去喊鄰居來幫忙。」

颱風夜的風聲樹影像鬼魅般在四周，跌個踉蹌而把雨衣、手電筒全丟失的小女孩，一邊哭一邊跑去喊門。廖輝英回憶童年，在台灣社會中，為人女、為人妻的地位與角色，所面對的酸甜苦辣，都成為她刻印在心中的寫作養分。

筆耕逾30年 寫80本書

廖輝英鼓勵有志於寫作者：「不用怨嘆生活的苦，上天會為你安排好的。」而所謂的上天最好的安排，其實事後回想起來，廖輝英也坦言自己從沒放棄寫作的念頭。

她以電影《舞動人生》出生曠工家庭卻勇於做自己的主角為例，影片中，面試時他被問及為什麼想跳舞，回答：「跳著跳著就感覺自己要飛起來了！」廖輝英說：「你真的熱愛一件事時，就不要放棄。」

今年設「影視小說」獎項

時報文學獎今年特別設「影視小說」獎項，廖輝英坦言，自己初寫小說時未曾料想影視改編，但影視劇確實能讓人一夕間聲名大噪，她猶記得《不歸路》播出時，她去咖啡廳曾聽到旁邊3名上班族男士在討論劇情，上美髮院洗頭時也聽到美髮師討論。

但她心裡清楚地有一把尺，「我還是想寫小說，而不是當編劇。」儘管《油麻菜籽》讓她榮獲金馬獎最佳改編劇本，但她仍認為，小說的原創性、自由度都更高。

(中國時報)