台灣數位模型庫 重現歷史場景

2018年07月02日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

重慶南路書街逐漸沒落，但過往的書店街景，未來也有機會透過數位模型再現。目前全台有28座建築已完成數位模型，其中包含如今已經消失的菊元百貨和中華商場，未來將陸續出現在《北城百畫帖》、《天橋上的魔術師》等影視作品中。《北城百畫帖》導演張永昌表示，像是劇中主角飛越菊元百貨樓頂的奇幻場景，就能透過數位模型，拍出以往預算限制下較難達到的特效。

張永昌表示，劇中場景包含1930年代的榮町（今台北市衡陽路）、1932年開幕的菊元百貨，以及1935年的台灣博覽會，「有數位模型後，影視團隊就能夠直接應用，呈現虛擬場景。」

菊元百貨是全台第一座百貨公司，比台南的林百貨早兩天開幕，是日本殖民時期台灣南北兩大百貨公司之一。然而台北市衡陽路博愛路口的現址，目前是國泰金融大樓。數位模型藉由史料和舊照片，重現已經消失的百貨外觀。1992年拆除的西門町中華商場，也藉由模型重現當年樣貌。

文化部與科技部合作的「台灣數位模型庫」目前共有100個數位模型資料，包含台北101、西門紅樓等現存建築、44種昆蟲動物模型，以及文化部文化資產局建構的25個古蹟「點雲」（3D掃描資料）檔案。

負責建構建築模型的「夢想動畫」執行長林家齊表示，他們先用空拍機拍攝建築外觀，透過國家高速網路與計算中心運算，將拍攝的2000張照片轉化成建築模型，再由動畫師繪製模型外觀，「一棟建築大約要花3到4個月才能完成數位檔案。」

(中國時報)