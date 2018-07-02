台銀繪畫季 挺青年藝術家

2018第2屆台灣銀行藝術祭－青年繪畫季頒獎典禮，6月29日在台銀公庫部6樓會場舉辦，由台銀董事長呂桔誠（左）主持，文化部次長楊子葆（中）擔任頒獎人，第一名「台銀卓越獎」得主黃俊傑（右）代表得獎者發表感言。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

舉辦繪畫季、攝影季活動，台銀董事長呂桔誠表示，「將為台銀留下美好的歷史文化資產！」「2018第2屆台灣銀行藝術祭－青年繪畫季」日前頒獎，由以工作中的母親為創造靈感的黃俊傑奪得第一名「台銀卓越獎」，獲獎時他開心地表示，畫中辛勤工作的媽媽非常美麗。

台銀透過舉辦繪畫季、攝影季等活動，為台灣發崛並支持青年藝術家，「銀行員和藝術家一樣，都是追求完美，追求永續！」呂桔誠表示，要當一家領導型銀行不僅要具備規模大、市場範疇大，更重視Soundness，也就是追求完美堅實，追求永續，希望所做的事可以持續傳承下去。

呂桔誠指出，台銀推出2017第1屆藝術祭繪畫季活動，即是要表達一個追求永續的決心和意志，因此希望是2017、2018、2019藝術祭活動，不斷地沿著時間的軸線延續下去，永久保存這些寶貴的作品，成為重要的、美好的歷史文化資產。

他並感謝所有的評審委員，用其專業信譽，為台銀的藝術祭活動增加公信力，這就是彰顯Social Trust，也就是成為領導型銀行所需要的社會信賴。

同時呂桔誠宣布2018藝術祭攝影季活動開跑，徵件活動即日起至8月15日止，今年活動主題為台灣建築之美。

呂桔誠期待台灣有很多美好的建築，不論是歷史留存的或是現代的建築，每一棟建築物都代表當代的人文、當代的生活、當代的思維，透過建築物看出台灣的特色，並透過照相機記錄下美好的台灣建築。

文化部次長楊子葆致詞時表示，台銀歷史悠久，長期以來幫助人管理錢的財富，這是物質的財富，但除了物質的財富要管理，心靈的、非物質的財富也需要管理、照顧和在乎。台銀重視財富管理的專業領域，也重視非物質的財富，跨領域支持藝術創作者，給予藝術創作者好的生態系，這點非常值得他個人及文化部尊敬。此也激勵文化部要更加努力有所作為，給予台灣藝術創作者更好的環境。

(中國時報)

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