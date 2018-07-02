周夢蝶絕版《孤獨國》活過來了

2018年07月02日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

一襲長袍，一頂毛線帽，民國六○年代，已故詩人周夢蝶在台北街頭擺攤賣書的身影，已經成為20世紀台灣動人的人文風景。他在1959年發行的首部詩集《孤獨國》已絕版多年，日前以電子書形式「經典再現」。

由《文訊》雜誌籌畫多時的「文藝資料研究及服務中心」，昨日正式開放，現場《孤獨國》電子書與紙本書兩相對照，電子書逐頁翻閱，效果比紙本還要清晰，就連原本詩集中的空白頁也都如實掃描，讓讀者感受詩作的呼吸，電子化也讓年輕愛詩的新讀者有了接近經典的可能。

這項計畫總共累積10萬餘冊圖書，700多種期刊，4萬餘張作家及文壇活動照片，《文訊》總編輯封德屏表示，這些看似過時的文化資產卻珍稀無比，應該有人賦予它們新的生命，讓它們散發出應有的光芒，「這也是《文訊》的責任。」

首批「經典再現」系列其他電子書還包括余光中首部詩集《舟子的悲歌》，蓉子《青鳥集》、楊喚《風景》和洛夫首部詩集《靈河》，預計10月限量複刻紙本，讓作家珍稀的舊作重新面世。

《文訊》雜誌1983年創立，原隸屬國民黨，2003年改由台灣文學發展基金會獨立經營，至今超過15年，在這裡作家文壇從無顏色之分，海納百川，一樣關注。

「文藝資料研究及服務中心」包括文藝資料中心館藏查詢系統、《文訊》雜誌知識庫，也典藏包括報紙副刊、文學雜誌、作家手稿書信日記以及作家評論資料等等，開放會員查詢資料。

(中國時報)