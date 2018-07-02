聽導演高歌 蔡明亮：是小幸運

蔡明亮吸引許多年輕粉絲到場，共同度過台南知名旅館的最後一晚。

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中國時報
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蔡明亮（左）、李康生（右）

導演蔡明亮和演員李康生6月30日晚參加台南佳佳西市場旅店歇業派對，2人曾各自為旅館設計房間，前晚受邀最後一次入住，儘管蔡明亮已感冒一個月，仍義氣相挺開唱，一口氣帶來20多首歌曲，數天前還練歌練到「燒聲」，他先向粉絲打預防針，「我又不是歌手是導演！聽到導演唱歌應該算是『小幸運』吧！」

蔡明亮向來鍾情老歌，演唱李香蘭、崔苔菁、鄧麗君、陳昇等華語經典歌手歌曲，包含〈夜來香〉、〈為什麼春天要遲到〉、〈你怎麼說〉、〈把悲傷留給自己〉，溫潤低沉的歌聲讓年輕粉絲陶醉，蔡表示年輕人不聽老歌，是因不了解歌曲背景，透過他的演繹或許能帶來新鮮感，「聽完可能就愛上老歌！」

旅館當晚吹熄燈號，演唱會氣氛溫馨熱鬧，蔡明亮不但在曲目介紹歌手和音樂，更妙語如珠逗笑觀眾，演唱前念了一段泰國佛教大師阿姜查的文章，搞笑自嘲：「開始開示了！」

蔡明亮又開玩笑說前晚想在房門外寫「歡迎男士同住」，李康生門外則應標註「歡迎美眉參觀」。

蔡明亮之前演唱時，李康生曾婉拒合唱，2人前晚終於深情合唱莫文蔚的〈愛情〉，李自謙：「長年吸菸嗓音不好，只想當特別來賓偶爾獻唱。」

蔡明亮感覺被掏空

平時很難入睡的蔡明亮，因前晚陪伴粉絲2個多小時，「好像被掏空，躺在床上來不及洗澡就睡了！」但他並不覺得疲倦，接下來將於7日在壯圍遊客中心舉行夜宿開唱活動，更預告演唱〈小幸運〉，笑言：「想要跌破大家眼鏡！」

(中國時報)

蔡明亮苦行僧式賣咖啡

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