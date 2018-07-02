孫翠鳳扮《達摩》巴掌臉變樣

2018年07月02日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

孫翠鳳飾演的達摩祖師外型粗獷，與她原本秀氣長相相去甚遠。

傳統戲劇無敵小生孫翠鳳一生獻身於歌仔戲，曾獲選「十大傑出青年」、「亞洲最傑出藝人獎」，她允文允武、亦生亦旦，曾扮演過瀟灑王子、美麗白蛇、搞笑丑角、大花臉，這次在大愛電視2日首播的《高僧傳—菩提達摩》中，更詮釋中國禪宗始祖「達摩」。

孫翠鳳勇於挑戰，演出前一度卻步，主要擔心自己秀氣長相，與達摩大師的粗獷外型相差太大，所幸靠著超強特殊造型團隊，成功將她的巴掌臉「變臉」成落腮鬍大臉！

孫翠鳳說，過去不管什麼角色，拚了老命就是要演到最好，被笑稱「孫大膽」、拚命三「娘」，唯獨對「達摩」此角感到猶豫！不是對演技沒把握，而是臉型很難達到濃眉大眼、輪廓深邃、粗獷的形象，加上電視製作又和舞台表演很不一樣，舞台表演可以用肢體、氣場等很多表演技巧補外型的不足，但電視製作透過鏡頭，外型不像就很難改變！

達摩像相伴20年

孫翠鳳表示，佛教是她喜愛的宗教，家中也有一尊達摩像，已不記得是怎麼來的，陪伴她走過人生的低潮與高潮，「20多年來搬了好幾次家，祂始終在客廳和我相望，看了這麼多年，怎麼看都很難把我的臉跟祂放在一起聯想，這次覺得應該是緣分到了！」

她還專程去羅東，參訪台灣唯一一座達摩廟，參拜時似乎與達摩大師心領神會，無形中放下焦慮情緒，也覺得自己有責任詮釋達摩大師讓觀眾歡喜。

孫翠鳳找來造型設計大師喻明龍，運用特殊造型變臉，親身進行無數次實驗，終於成功接近達摩祖師的法相，她並從印度王子、年輕出家一路演繹至達摩後來到了中國之後中晚年的粗獷，煞費苦心的大變臉，果然帶來絕佳的視覺效果，完整詮釋大師的一生。

(中國時報)