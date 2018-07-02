CRUSH自招鼻孔能塞打火機

CRUSH歌唱實力堅強，嗨翻全場。（蘇蔓攝）

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中國時報
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韓國音樂鬼才CRUSH為韓劇《鬼怪》演唱的插曲〈Beautiful〉隨著電視劇暴紅，他1日在台北國際會議中心舉行「2018 CRUSH FIRST SHOW IN TAIPEI」，帶來各式曲風的音樂及DJ秀，用練習許久的標準中文演唱方大同的〈愛愛愛〉、清唱經典曲〈Beautiful〉。

CRUSH染一頭藍色短髮帥氣登台，跟DJ完美配合，開場就把氣氛炒熱，粉絲跟著他起身跳舞，他用中文問候：「大家好，我是CRUSH。」也坦白說：「我真的不知道場地這麼大，來了這麼多人，自己都很緊張。」

襪子破了洞好糗

CRUSH第一次來台灣，表演中設計「CRUSH履歷表」橋段，讓粉絲能更了解他，他親自解密取名「CRUSH」原因，是代表「正在單戀某一個人的心情。」有種Crush on you的浪漫感覺。

履歷表也公開他的小祕密，一是身上沒有太多體毛，二是腳趾頭特別長，可以用腳趾撫摸家裡的狗狗。他現場撩起褲管露出無毛的腿，接著脫鞋、脫襪，意外發現襪子破了個洞。

CRUSH耳朵大，自嘲聲音沒有聽得比較清楚，但耳屎倒是很多；鼻孔也很大，大到可以放進打火機，他苦笑說：「你們是來看我音樂表演，怎麼會想看我把打火機塞鼻孔？」打勾勾答應大家下次來再表演打火機塞鼻孔，羞澀說來台一趟形象全沒了。

他的理想型女性是「黑寡婦」史卡莉喬韓森（Scarlett Johansson），偶像是盲人歌手史提夫汪達（Stevie Wonder），座右銘則是「一如當初」，希望自己莫忘初心。

(中國時報)

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