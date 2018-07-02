李德筠出櫃有父母支持

李德筠在19歲勇敢向父母出櫃。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪
李德筠大方分享和父母相處的點滴。（盧禕祺攝）

李德筠出道3年，近期發行第2張創作專輯《價值觀Vol.02》，她在2年半前發行首張專輯時大方出櫃，「我的確是跟女生談戀愛。」事實上，她19歲那年便在大學老師的幫助下向父母出櫃，父母知道後也寫了家書告訴她：「家是妳永遠的避風港。」表明支持她追求所愛。

李德筠日前接受「2018旺旺孝親」活動邀請，分享與父母相處點滴，她坦言出櫃的第一時間，對父母來說是大衝擊，媽媽曾對她說：「女生在一起不會幸福。」她聽完十分傷心，「我知道媽媽的態度是擔心，可以理解那是媽媽對我的愛。」不過她決定付諸行動化解家人對她的擔心，並且努力尋求認同，她把每一任女友都帶回家見父母，也得到父母的信任，她說：「謝謝爸媽對我的每一任女友都很好。」

出櫃後家庭更和諧

她透露跟家人出櫃的前後，在相處上有很大的差別，「在我出櫃前，原先想說這輩子都不想讓家人知道關於我性向的問題，因為不想冒險，不想讓他們有一點點的失望。」她從小到大都是不讓人擔心的小孩，她也覺得自己擁有很強的完美主義，不允許自己在大人面前表達最真實的想法，不過她出櫃後獲得家人的諒解，她和爸媽此後也無話不談，「那種家庭的和諧是從來沒有過的，我覺得很棒。」

她剛出道時，曾被爸媽懷疑她當藝人是三分鐘熱度，她努力做音樂，用作品來得到家人肯定。今年32歲的她，透露父母都剛退休，享受閒雲野鶴生活，她謙稱，目前仍是爸媽在照顧整個家，小孩能給的不太多，她唯一能做的是工作之餘，盡量多花時間陪伴家人，一有空就回家陪父母吃晚餐，享受一家和樂的氛圍。

(中國時報)

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