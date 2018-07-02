林子聰瘋世足 嘴上過招曾志偉

2018年07月02日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

林子聰與曾志偉正拍攝網路大電影《齊天大聖—火焰山》，戲外2人都是足球迷，有空就聊全球最火世足賽話題，嘴上過招足球招式，被問看好哪一國能在世足賽奪冠？林子聰指著曾志偉笑說：「明星足球掌門人在這邊，我不好說。」他自己看好法國隊拔得頭籌，但曾志偉屬意巴西，各有獨到觀點，最後還撂話打賭看誰押對寶。

林子聰在電影《少林足球》中演活球技了得的六師弟，生活中，他從7歲就開始在街上與玩伴較量腳下功夫，長大後還踢過業餘聯賽，甚至當上校隊教練，他回憶：「我上中學加入校隊，那時一心拚個人球技，沒有團體意識，教練也是學校老師充數，後來我受傷退隊，但因懂戰術，老師把我拉進教練團，記得當時曾打進校際前四強。」

天天挑燈觀戰

儘管近來拍攝辛苦，但林子聰沒遺漏任何一場比賽，天天挑燈觀戰，看世界盃不看熱鬧而看門道，他看好法國奪冠，分析：「一個頂尖球隊必須要擅長5套戰術，而且在前中後場都要有好手，法國現在都在鼎盛時期，機會非常大。」林子聰還透露自己觀察的黑馬名單是伊朗和日本，他說之前只獨尊個人主義的時代過去了，現在更重視團隊精神。

林子聰雖看好法國，但最喜歡英國的球風，「英國人踢球有股傲氣，他們不屑打假球，所以在場上都是拚真的，就算撞破頭，綁一綁紗布就繼續上場。」他也期待有天能帶兒子一起去英國看球賽。

(中國時報)