姚亦晴挑戰世足妝

姚亦晴拍攝世足為靈感的妝容，挑戰紅脣與金屬光修容；她穿GUCCI運動風服裝，配戴夏利豪珠寶，手持adidas世足賽系列Telstar 18比賽用球。（JOJ PHOTO攝）（妝髮／laura mercier資深彩妝師林泉安、髮型師Lourdes Zheng）

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中國時報
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姚亦晴穿戴運動感的LV洋裝與飾品，以清新妝容來搭配。（JOJ PHOTO攝）
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能歌擅演的新生代女星姚亦晴，平時也喜歡運動，這次特別參與本報世足賽為靈感的運動妝容拍攝，由laura mercier資深彩妝師林泉安打造時尚美妝LOOK，除了畫上光感妝容，也同時挑戰紅脣，展現運動美人的氣勢。

保養做得好有助上妝

姚亦晴平常會做瑜伽、跳舞，雖沒刻意追世足賽，但就跟不少女生一樣，也會看各國足球帥哥，一起討論賽事。在戲劇《翻牆的記憶》演技大躍進，她也期許自己可以挑戰更多角色，在演出上有更好的成績。她覺得女生妝容覺得最重要就是眉毛，「眉毛畫好，自然精神就好，五官也會更立體。」

laura mercier資深彩妝師林泉安認為，妝容首重保溼，這次為姚亦晴打造專屬妝容，保溼約花了30分鐘，「保養做得好，彩妝自然就事半功倍。」他表示，姚亦晴天生麗質，所以特別為她設計了兩種妝感，第一種是清新妝容，特別強調水潤光感底妝，在脣色上選用不同層次的橘色調，打造漸層脣妝，而第二款則以極絲絨染霧脣筆表現紅脣妝容，搭配金屬光修容，若不敢挑戰大紅脣，他推薦可以從人人都可駕馭的番茄紅入門。

金屬光澤修容正流行

林泉安說，過往修容注重輪廓線，今年修容趨勢則強調利用金屬光澤，他使用迷戀光感炫采盤修飾輪廓，讓顴骨部位更立體，相對的在輪廓線用的修容就會少些，這種妝感也是歐美最流行的時尚妝容，很適合愛運動的新世代女孩。

(中國時報)

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