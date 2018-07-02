手遊發燒 亞洲付費不手軟

2018年07月02日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

在電競大國韓國的遊戲iOS及Google Play的上升排行榜中，以電競類的手遊如《天堂2：革命》、《黑色沙漠》等最受歡迎。（翻攝App Annie網站）

據App Annie的數據顯示，目前美國遊戲iOS及Google Play的上升排行榜中，Candy Cursh及Pokemon Go等是熱門遊戲。（翻攝App Annie網站）

歐美市場偏好簡單、可愛畫風的遊戲，像《Candy Crush》就仍占多個歐美市場的上升排行榜前3名位置。（翻攝《Candy Crush》YouTube官方頻道）

電玩市場從過去的家庭遊戲到PC端，近年進展到人手一智慧手機的年代，想當然耳，遊戲大勢一定非手遊莫屬，據App Annie的調查在過去5年，手遊已經變成收入最高的遊戲市場，去年更已進展到PC遊戲的2.3倍以外，更是家用主機遊戲收入的3.6倍，占全球應用的總收入的80％，當中以中、日、韓的地區增長最為明顯，而台灣人在App Store消費力成長更占第2名。

歐美猶瘋《Candy Crush》

至於各國愛玩的手遊也有不一樣的喜好，像早幾年大熱的《Candy Crush》，雖然在亞太地區曾風靡一時，但在歐美地區至今就仍見在上升排行榜的前3名，而在亞太區如中、日、韓就以電競、競賽類的手遊為主導，而且會課金（付費購買遊戲內容）的比例也相當高，像去年全球iOS及Google Play的收入榜前5大，也均為《王者榮耀》、《天堂2：革命》等亞太區熱銷的遊戲，成為手遊界的大金主地區。

細看遊戲內容如《Candy Crush》遊戲就只需憑玩家的技巧提升，即能在遊戲上升級，其實不需大量課金也能體驗遊戲的樂趣，因此在台灣仍有不少粉絲，像45歲的陳先生就表示，自己仍在玩也不怕人家說退流行，「因為這只是我殺時間的遊戲，沒有需要付錢，所以玩了3年多。」

課金買裝備 小心破費

而反觀目前在亞太區流行的遊戲，雖然遊戲為免費下載，但大多除了要練等級、組隊友等，還可以課金抽角色、買裝備等額外的條件，因此不少玩家都會選擇付款以作為迅速升等的條件，過去就有日本玩家貸款34萬日圓，只為課金抽卡的案例，讓不少家長擔心子女沉迷遊戲，以致於無額度花費的狀況。

其實手遊的盛行也源於智慧手機的方便性，玩家不用規限在特地空間，就算在路上也能隨時玩遊戲，因此不管各年紀的手機使用者，都有機會接觸到手遊，像Pokemon Go盛行時就吸引了一眾長輩與子女同玩，增進感情之餘也能多走動抓寶，但課金的考量就要消費者思考個人經濟狀況，才不至於過度消費。

(中國時報)