小掀背車款 FUN得開

2018年07月02日 04:11 中國時報 陳大任 報導

TOYOTA AURIS採用全新TNGA造車工藝，給人運動性能更加強烈的操駕印象。和泰汽車將於9月推出旗艦、頂級2款新車，並具備智能防護駕駛、智能煞車輔助、智能安全警示及TSS 2等16項主動安全配備，售價未定，但已知旗艦版售價將壓在93萬元以下。（圖文／陳大任）

KIA Carens 「GO」帥特仕款不但擁有17項主、被動安全配備，更將CCD倒車顯影系統與BSD、RCTA、LCA三合一盲點偵測系統納入標配；專屬外觀套件更提升Carens整體流暢性與動力美學，為國產超級有型MPV，汽油版85.9萬元、柴油版93.9萬元。（圖文／陳大任）

試車報告1.多功能方向盤戰鬥風格十足，握感極佳。（陳大任攝）

試車報告2.跑車座椅以紅色縫線搭配，並有Sport字樣。（陳大任攝））

試車報告3.排檔座簡潔，置物盒備有充電及音源插孔。（陳大任攝）

試車報告4.頭燈造型有如眼睛，顯得炯炯有神。（陳大任攝）

試車報告5.尾燈造型相當時髦，辨識度高。（陳大任攝）

試車報告6.隱藏式後門把手，乍看似為雙門車，實為4門。（陳大任攝）

試車報告7.錐形設計雙邊排氣尾管顯得特別有戰鬥風格。（陳大任攝）

汽車功能不單是代步，某些時候它帶給車主的樂趣，甚至高於實用性，最近多款新車正巧都被賦予這樣的個性，眼前的SUZUKI SWIFT Sport將在周四發表上市，靈活刁鑽的操控特性，是準車主迫不及待想擁抱的；VW在Polo基本規格加入滿滿的beats元素之後，讓Polo beats變得很嘻哈。

TOYOTA AURIS 外觀很吸睛

無獨有偶，TOYOTA剛在日本發表的全新世代AURIS也被品牌賦予最重要的任務，一改過去操控較中庸、外觀較保守的形象，要以低重心、好比例和更具吸引力的外觀來滿足車主，廠方還提出要給車主「開車的純粹樂趣」的產品訴求。

TOYOTA在AURIS中型掀背車身放入2000cc引擎、搭配可模擬10速的CVT自排變速箱，後輪更改為雙A臂獨立懸吊系統，一般消費者也許對這些名詞較無感，但對愛好操控的消費者而言，卻是渴望的規格亮點。

KIA台灣總代理森那美起亞汽車在其Carens車系中加碼推出「GO」帥特仕款，主打視覺系，包括17吋雙色鋁圈，全車包覆前保桿下擾流、雙邊車身側裙以及搭載雙尾飾管的後擾流套件，除了加強空氣力學表現，更增添Carens GO帥特仕款的霸氣。

(中國時報)