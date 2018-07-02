操控靈活刁鑽

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中國時報
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SUZUKI SWIFT原本就已具備操控靈活的特性，SWIFT Sport則擁有更令人驚豔的操控樂趣，單就廠方提供的數據，軸距和輪距分別加長20mm、加寬40mm，車高更降低15mm，用戰鬥指數來看，已大幅提升它的行駛穩定性。業者預計周四（5日）晚上發表，並公布售價。

這次試駕路線，我們選擇從宜蘭礁溪出發，進入壯圍鄉稻穗已呈金黃色的農田取景，接著轉往大同鄉的英全山莊前進，途經平直的道路，即可體驗1.4L結合「缸內直噴」與「渦輪增壓」引擎提供140hp/23.5kgm的動力輸出，轉往蜿蜒的山路上，195/45R17輪胎穩穩抓著路面，讓我放心地進彎、出彎，享受SWIFT Sport有如GoKart的樂趣。

其實提供SWIFT Sport極佳操控的不只是引擎動力與懸吊系統，新一代「HEARTECT」平台開發的輕量化車身外，再加上精心改良的內裝零件、座椅和其他組件，最終結果讓車重降為990kg，較前代還要減輕了90kg，想想看，這就好比車上少載一個籃球國手一樣，開起來一定是更暢快的。

SUZUKI還透露了更深一層的改款資訊，就是採用全新研發的懸吊系統，不僅能縮小傾角，更可提高過彎的穩定性，工程師為懸吊系統增加防傾桿厚度，並於防傾桿固定座新增鐵氟龍座，進一步提升防傾桿在車身側傾初始階段的效用，並降低摩擦；在高度側傾時仍可維持剛性並使輪胎充分接觸地面，實際操控起來的感受就是流暢地滑進滑出彎道。

(中國時報)

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