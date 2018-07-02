VW Polo beats開車很嘻哈

VW Polo外觀設計源自第七代Golf，車身尺碼與座艙寬裕度則接近第四代Golf，也是首款車長突破4m大關的Polo，售價自Polo 230 TSI Trendline的74.8萬元起至Polo GTI上市特仕版122.8萬元，共5款新車。圖為Polo beats，售價83.8萬元。（陳大任攝）

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中國時報
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多功能方向盤以觸感細緻皮革包覆，再以黑色鏡面飾板做出對比。（陳大任攝）
中控台以3種色彩呈現視覺層次感，置物盒有USB充電插孔。（陳大任攝）
前座椅上有著beats的圖案，座椅造型可提供不錯的乘座舒適性。（陳大任攝）
前門窗框上有著beats專屬logo，讓人一眼就能看出此車大有來頭。（陳大任攝）
VW Polo beats專屬跑車貼紙，自引擎蓋延伸至車頂，辨識性很高。（陳大任攝）

VW近年車款規畫愈來愈靈活多變，如5月推出的Polo就有Trendline、Comfortline、beats、R-Line和GTI上市特別版共5款，其中前4款均配置相同1.0L渦輪增壓引擎及7速DSG雙離合器自手排變速箱，性能數據一致，但每款都有不同的個性，業者透露beats的接單比例超過一半。

Polo beats是VW針對喜愛音樂的年輕族群開發，除了擁有beats專屬外觀設計，內裝部分則配置Velvet Red絲絨紅車內飾板、beats專屬皮布雙色運動型舒適座椅，更配有車型專屬beats環繞音響系統，輸出功率高達300W的數位8聲道擴大機、重低音是一大亮點，提供乘員最佳的聽覺體驗。

眼尖消費者已注意到新款Polo的車身似乎變大了，的確，照原廠的數據。車長增加81mm、車寬增加69mm、軸距增加92mm，車高則降低7mm，車身放大但車重降低，減了63kg，風阻系數0.299Cd再減少0.023Cd，它不僅帶來更好的駕馭感，更實質提升載人載物的空間。

熟悉beats的人都知道它是倚靠流行音樂與嘻哈音樂的歌手發跡，後來HTC一度成為最大股東，2014年被蘋果公司收購，試車那天，我播放Brandon Beal的《Twerk It Like Miley》，隨著旋律逐漸加重的低音，一波波從後方傳來，渾厚低音真過癮！

(中國時報)

操控靈活刁鑽

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