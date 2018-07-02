拉力與反拉力──漫談「作家的誕生」

2018年07月02日 04:11 中國時報 隱地

歷屆時報文學獎新人寫手競出，誕生不少知名作家。圖為得獎作品揭曉時的副刊版面。（本報資料照片）

歷屆時報文學獎新人寫手競出，誕生不少知名作家。圖為得獎作品揭曉時的副刊版面。（本報資料照片）

「作家的誕生」，當然也和「徵文」及「文學獎」息息相關。投稿能獲獎，對他就是一股遇到貴人的拉力。參加文學獎不成功不得志的結果亦可凝聚成一股力量，自尋一條活路，這是一股「反拉力」造就出來的「新力量」。

「時報文學獎」停了兩年後，突聞今年又將熱鬧舉辦，這對籠罩在一片愁雲慘霧的藝文界人士聽來，確實是一個難得的好消息，好像春雷乍響，是否能為乾枯大地帶來稍許滋潤？

自從1946年第一部電腦由美國人毛琪雷與艾克特發明後，科技革命驚天動地，再加上1973年馬丁．庫柏研發成功世界第一支手機，號稱「黑金剛」，亦稱「大哥大」，至此人們的閱讀已逐漸從傳統紙媒轉變成自網際網路取得，而近三、五年來，臉書和手機通訊軟體的靈活功能，尤其變本加厲，虛擬世界驅趕並殲滅實體，影響所及，從報紙印量驟減、雜誌訂戶大跌，書店和出版社一家家關門，市場上紙本書的營業額直線下降……再聽不到有新雜誌創刊，或新書店開幕，於是作家發表園地同樣也受到壓縮，文人的稿費非但二十年不漲，有些報章雜誌還向作家說抱歉，稿費發放要打八折，更多的出版社，不付版稅給作家也就算了，居然反過來向作家收錢，是的，現在很多作家出書，要付印刷和紙張費給出版社，文人本來就屬弱勢，如今靠搖筆桿吃飯的，真的要擲筆三嘆！

而就在此時，居然聽到「時報文學獎」重新啟航，讓許多人精神為之一振，其實社會上有錢有勢之人多得是，只要有心發揚文化教育，辦法不是沒有，譬如公私立圖書館不肯採購圖書，財團可送書，讓圖書館活起來，21縣市，368個鄉鎮，對優良圖書每家只要採購一本，就能鼓舞出版社繼續出版新書，而我們擁有全世界比率最高的各類型大小基金會，如果肯花部分經費訂報或購書，送給偏鄉地區，鼓勵民眾和青少年閱讀紙本書，許多古老的優質文化是可以繼續保存並發揚光大的。

一個社會，只要閱讀人口眾多，文化自然提昇，影響所及，國民平均素質就會提高，國力無形中必能增強。

說到「作家的誕生」，當然也和「徵文」及「文學獎」息息相關。回顧早年臺灣，從克難年代，就重視人文教育，仔細回想，連當年文壇元老級的潘人木，後來成為四大「短篇小說之王」之一的段彩華，年輕時候都參加過徵獎。民國40（1951）年，潘人木就以〈如夢記〉，榮獲「文獎會」徵文第一名；而她後來寫出並成為「文學經典」的《蓮漪表妹》，也是「文獎會」時代的得獎作品。

「文獎會」成立於民國39（1950）年3月，全名「中華文藝獎金委員會」，由張道藩、程天放、陳雪屏、狄膺、羅家倫、張其昀、胡建中、陳紀瀅和李曼瑰九位委員組成。公推張道藩任主任委員。目標是：「獎助富有時代性的文藝創作，以激勵民心士氣」。

克難年代，一切物資生活都還十分困乏的狀態之下，就能設置獎金，提倡文藝，且出來組成委員會的成員，不是教育部長，就是立法院長，前者如陳雪屏、程天放，後者如張道藩，而現在的教育部長都在做些什麼？立法院長又在忙些什麼？還會想到聯合一些教授、學者來辦個提倡文藝或文化的委員會，設置獎金並舉辦一些徵求優秀文藝作品的措施嗎？

當年獲得「文獎會」給獎的小說家還有潘壘的「紅河三部曲」，廖清秀的《恩仇血淚記》和段彩華的《幕後》等等。

除了公家機關經常辦「徵文」，早年台灣私人辦雜誌，像師範、金文、魯鈍、辛魚、黃楊、田湜等人合辦的《野風》雜誌，從1950年11月起，就一連舉辦6次徵文，影響深遠，譬如後來成為美國威斯康辛大學英文系教授的傅孝先，當初就是《野風》徵文的獲獎者；其他如大型文藝刊物《文壇》、《皇冠》和《幼獅文藝》都辦過無數次徵文；著名的《文星雜誌》，內容雖以歷史、哲學、政論論述為主，但仍不忽視文學，也一樣舉辦徵文，小說家鄭清文（1932～2017）就曾以〈我的傑作〉一文，參加《文星》創刊5周年紀念徵文，獲佳作獎，時年20歲，對於鄭清文來說，投稿能獲得佳作，對他就是一種鼓勵，一股遇到貴人的拉力。從此奠定寫作的信心，展開往後55年燦爛輝煌的寫作生涯。

正如季季在〈聽葉老師的話〉（見6月18日人間副刊）中說的「……有些首獎者，後來不知所終，有些佳作者，後來大放光芒……」當年《文星雜誌》徵文以〈我的情人〉得到第一名的門偉誠，自得獎後，從此消失文壇，她後來去了哪裡？再也無人知曉。

我自己從來和「獎」無緣。不要說早年的愛國獎券買過數次，從未中獎，就是手上擁有無數的統一發票，也從無對中任何一個大小獎額。民國46（1957）年，我還在育英中學高二念書，參加香港《亞洲畫報》舉辦的第3屆學生組「亞洲短篇小說獎」，總算以〈重造〉獲得佳作第30名（其實就是佳作獎的最後一名），自此對獲獎一事死了心，再也不參加任何獎項報名，我這種參加文學獎不成功不得志的結果亦可凝聚成一股力量，自我奮鬥自尋一條活路，這是一股「反拉力」造就出來的「新力量」。按部就班地一篇篇投稿，以「活到老，學到老」的精神，「寫到老，投稿到老」，一直到今天，仍是各報投稿的常客。

1976年，馬各主編《聯合報》副刊時提議創設「聯合報小說獎」，1978年，高信疆主政《中國時報》人間副刊，創設「時報文學獎」，接著《中央日報》、《中華日報》、《自由時報》，每家報紙副刊均曾主辦文學獎，而政府部門，從台北市政府到高雄市政府，以及各地方政府亦尾隨緊跟在後。不久，幾乎所有大學、中學校，文學獎的設立更如春筍茂生，其中明道中學的「明道文藝獎」和金陵女中的「金陵文藝獎」，都從一校進而發展到全縣甚至全國，培養了許許多多優秀的作家。

文學獎辦到後來，讓台灣的著名作家，泰半曾有獲獎記錄，可見文學獎深入民間，也成為作家的搖籃。擴而大之，台灣的藝文界，幾乎每個人都和各大大小小的文學獎脫不了關係，不少老作家和老教授，後來都成了文學獎評審，像早年的梁實秋、姚一葦、齊邦媛、彭歌、林海音、余光中、葉石濤、鍾肇政、顏元叔……都曾擔任過文學獎評審，任何一場文學獎……一路從初審、複審到決審，評審費亦是一筆龐大開支，文學鼎盛的年代，兩大報還經常邀請國外的大咖回國評審，飛機來，飛機去，來到臺灣，住進觀光大飯店的宿旅費，當年也全由兩大報支付，其中夏志清、余光中、鄭愁予、楊牧、鄭樹森、胡菊人、張系國……都曾經享受過此種禮遇……

《中國時報》人間副刊，曾有輝煌歷史，「時報文學獎」更是最具開創性的文學獎，如今重新出發，但願能為眼前頗為蕭條的文壇重燃火種，讓文學繼續開出美麗花朵。

無論拉力或反拉力，只要下定決心好好參加一次文學獎，在人生旅途上，對青年朋友均將是一次獲利的經驗。

(中國時報)