2018年07月02日 04:11 中國時報 卓純華

病來時，喉頭加溫，收到先行的蒸氣，後頭追來的深影則難以預料。

先有一簍骨醉的寂寥──身體開始發燙，你知道得開始謝絕邀約，想說想做乃至想演的，都得躺回抽屜先。你也得戴上口罩，藍天在上，氧氣卻慢慢抽乾，你跟著白雲的虛線遊走，乾癟的意識摟不住幾個字──偏偏又是做文字工作、思想工作的，這陣子只好令人嘲弄，由人將自己的瞳孔中心，對準他們感興趣的他方。

你的唇，化為虛線，漸漸也送出幾口痰，愈來愈多的，揉爛了的咳嗽，像個大夫交代著相處的時間正在倒數了──你和病，和弄亂了卻不曾撤場的一盤棋、兩盤棋、三盤棋。你在睡夢中感到轟炸機，轟的幾聲咳壞了腦門，腦門開了多少氣槍，舉起手來吶喊，閃躲那些爆破的黑洞，天啊！因此扭壞了左邊脖子。

每日飲水機的水柱細細的交代如何填補、周旋、對症下藥，有時藥能害人在深夜咳出眼淚，測試一個人孤獨又慘烈的極限，讓人含冤在日影下又盤旋了兩三日黑眼圈。換藥卻需要啟示，也需要一種決心。茶壺在爐子上逼逼叫，客廳裡有人向你說出了他信仰的偏方。曾經，上一次病，也有兩三偏方，有人為你熬好了青草膏、金桔汁，病終究只是一種咒語，人亦向它步步進逼，解它自身也不理會的結，沒有輸贏，卻有戰線──乾涸的上游或暴瀉的下游。

病時也領會聖賢的心靜，也肅穆，梳髮，而無力愛人，像一籠蒸包。病的週期完全不理會飛鳥與蝴蝶的盤旋，陽光下一朵黑雲，吸回我的腦門，按住我的頸子，讓我直視前方，與它消極的擊掌，日日疑問：還要不要重逢？

(中國時報)