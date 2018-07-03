新聞透視－教育列車失速 教長 你在哪裡？

2018年07月03日 04:11 中國時報 林志成

前教育部長吳茂昆5月29日請辭後，距今已超過1個月，期間雖曾傳出中山大學校長鄭英耀是接任人選，昨天最新版本則是府院徵詢中國醫藥大學校長李文華意願，但風聲一出不僅當事人急忙否認，總統府甚至要大家別猜了，真要猜不如去猜世足賽冠軍是哪一隊？教育部今年推出玉山計畫，誇口要打造台灣高教新藍圖，諷刺的是，教長出缺一個多月，教育部自己都群龍無首，自顧不暇了，如何再造高教，提升台灣的教育競爭力？

府：猜人選 不如猜世足冠軍

台大校長遴選委員會1月5日選出管中閔為新校長，但教育部不斷「卡管」，引起高教界反彈，導致潘文忠4月14日請辭部長。行政院很快找到吳茂昆在4月19日接替，但吳爭議多，最後僅當了41天部長，就在5月29日下台。

吳茂昆辭職後，他找來的政務次長林福來也跟著離開，教育部從原先1個部長3個次長，到現在僅剩下姚立德及林騰蛟兩個次長，工作負荷加重一倍，只能守成，根本無法進行長遠的教育規畫。

燙手山芋 被點名者紛紛閃避

民進黨不讓管中閔當台大校長，不但導致潘文忠及吳茂昆兩人陸續下台，各界也以民進黨對管中閔的超高標準來檢視教長接替人選，以此標準來看，大概僅有「聖人」可符合要求，被點到的凡人紛紛閃避，導致到現在還找不到人，教育部長變成賴內閣的燙手山芋。

日前中山大學校長鄭英耀（曾任高雄市教育局長）傳出要接教長時，立即被起底之前在中山大學校長遴選時，鄭的老長官高雄市長陳菊是遴選委員，同樣有利益迴避問題；也是熱門人選的高雄市教育局長范巽綠，被踢爆3年半出國18次，她一旦接教長，也會遭到不少質疑。

昨天傳出的教長人選是中國醫藥大學校長李文華，但僅僅幾小時，就被爆出他有美國籍、妻子開設生技公司，加上他在中國醫藥大學大刀闊斧改革，仇人不會少，如果貿然跳火坑，大概也不會有好下場。

台灣高教競爭力正面臨嚴重困境，因為年改，國內人才出走，要從海外挖角困難重重；此外，建中、武陵等明星高中學生紛紛到大陸讀書，國內大學優秀學生數量減少，也對教育發展不利。

群龍無首 遑論教育的競爭力

國教方面，12年國教課綱正緊鑼密鼓審議中，但進度落後，教育部暑假期間每周六、日都召開二天一夜的課審大會，但能否如期完成變數多。台大日前舉辦環太平洋大學校長會議，台灣身為主辦國，卻沒有教長也沒有台大校長，從國教到高教全面失速，誰來剎住這部教育失速列車？教育部長，你在哪裡?

(中國時報)