森巴就是狂 連7屆殺進8強

2018年07月03日 04:12 中國時報 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

巴西2日晚上迎戰墨西哥，雖然從球員到整體陣容都是巴西占優勢，但實際上卻是墨西哥踢法更加凶悍，開賽10分鐘就出現3次角球機會，前20分鐘幾乎是壓著對手打，但森巴軍團隨即展開反擊，三色軍團門前險象環生，比賽第51分鐘內馬剷球破門，第88分鐘再助攻，協助佛米諾建功，巴西2比0踢退墨西哥，連續7屆殺進8強。

內馬1得分1助攻

墨西哥掌控前20分鐘比賽節奏，3次角球都極具威脅性，但20分鐘以後情勢逆轉，巴西在內馬與頂替馬塞洛先發的菲利佩路易斯的搭檔下屢屢殺入墨西哥禁區，尤其是第39分鐘內馬在30碼附近的一次自由球越過了防守球員，可惜球卻穿過門楣上方直撲天際，兩隊都沒能攻破對方球門。

下半場第51分鐘森巴大軍壓境，頭號球星內馬先在禁區外，以後腳跟將球短傳給威廉，威廉單刀左斜突破然後起腳，墨西哥門將歐丘亞雖然撲倒想要攔截，但球穿越他的雙掌，埋伏在後方的內馬適時出腳將球剷進網內，幫助巴西打開僵局，1比0領先。

第59分鐘巴西攻勢再起，菲利佩路易斯在禁區內大腳勁射，可惜被歐丘亞擋下；第63分鐘威廉在20碼外行進間抽射，歐丘亞大掌一揮將球碰出界外。巴西攻勢凌厲，但面對的是目前世界盃賽場上撲救次數最多的神奇門將歐丘亞，可說是矛與盾的最佳對決戲碼，精彩萬分。

比賽進入第71分鐘，內馬在邊線倒地，墨西哥球員拉尤趨前關注，不小心踩了內馬一下，沒想到內馬摀著腳踝瞬間慘叫，好像是受到了嚴重傷勢，但沒能博得裁判同情，最終只能站起身來繼續奮戰。第88分鐘，內馬帶球突圍到左側底線，斜傳給殺到禁區內的隊友佛米諾，歐丘亞撲救不成，佛米諾輕鬆破門，替森巴軍團奠定勝利基礎。

巴西在小組賽以2勝1平戰績獲得E組第一，連續13屆晉級，自1990年義大利世界盃16強，以0比1不敵阿根廷後，已連續7屆挺進8強，這7屆巴西獲得兩次冠軍一次亞軍，這次目標鎖定大力神盃。

巴西勝率高達80%

提特接管巴西兵符以來，森巴軍團25場拿下20勝，勝率高達80%，期間只輸1場，最近15場比賽11勝4和，而且僅有3場比賽失球，其餘12場完封對手，本屆也只在小組賽丟掉1球。

(中國時報)