藍綠紅比賽愛台灣 過半按讚

贊不贊成兩岸三黨比賽愛台灣

友善列印
中國時報
／台北報導

愛台灣就是要讓台灣人日子過得更好！根據旺旺中時媒體集團發布的最新民調顯示，有高達52.3％的民眾贊成國民黨、民進黨、共產黨三黨一起來比賽愛台灣，反對的只有24.3％。交叉分析顯示，不分泛藍或泛綠，贊成的比例都超過一半，分別達到67.9％以及57.5％。

惠台發酵 青年對九二共識認同度提高

民眾普遍對政治情勢失望

面對台灣內部長期陷入藍綠惡鬥和對立內耗的局面，台灣輿論傳出「無色覺醒」的呼聲，並反思是否該有「第三種選擇」，應該讓國民黨、民進黨和共產黨一起來比賽，由台灣老百姓做評審，看誰最愛台灣。

儘管這樣的聲音剛剛才冒出頭，但根據旺旺中時媒體集團所發布的民調，有過半的受訪者表示贊成，且比例已經高達52.3％，表示反對則只有24.3％，未表態的比例也有23.4％，反映選民對目前的政治情勢的失望。

交叉分析發現，不分性別贊成的比例都過半，男女分別是51.9％、52.8％，女性反對比例雖偏低，僅18.5％，但未表態的比例也達到28.7％。在年齡層部分，除了40到49歲只有47.2％表示贊成，且不贊成的比例也最高，達到30.5％外，其他各年齡層贊成的比例都過半。

不問顏色均盼有更多選擇

就政黨傾向方面，自認是泛藍以及泛綠的支持者，各有67.9％、57.5％表示贊成，顯示不分藍綠都同意有更多的選擇，也不怕對岸競爭，甚至某種程度也展現對藍綠惡鬥的不滿。反倒是自認是中間選民有41％表示贊成，不贊成的比例達28.9％。

觀察民調結果，不分年齡、政黨、地區都不反對讓共產黨加入愛台灣的賽局，顯示台灣人民不願被政黨綁架，厭惡只有顏色、不問是非；除了尋找新的出路，對藍綠有恨鐵不成鋼的味道。

此次民調是在7月1至2日，以電話後2碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問的方式取得，有效樣本1010人，抽樣誤差為95％信心水準以下，正負3.1個百分點。

(中國時報)

誰能造福民眾 就是愛台灣
對岸加入愛台賽局 新的反思
惠台發酵 青年對九二共識認同度…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。