藍綠紅比賽愛台灣 過半按讚

2018年07月03日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

愛台灣就是要讓台灣人日子過得更好！根據旺旺中時媒體集團發布的最新民調顯示，有高達52.3％的民眾贊成國民黨、民進黨、共產黨三黨一起來比賽愛台灣，反對的只有24.3％。交叉分析顯示，不分泛藍或泛綠，贊成的比例都超過一半，分別達到67.9％以及57.5％。

民眾普遍對政治情勢失望

面對台灣內部長期陷入藍綠惡鬥和對立內耗的局面，台灣輿論傳出「無色覺醒」的呼聲，並反思是否該有「第三種選擇」，應該讓國民黨、民進黨和共產黨一起來比賽，由台灣老百姓做評審，看誰最愛台灣。

儘管這樣的聲音剛剛才冒出頭，但根據旺旺中時媒體集團所發布的民調，有過半的受訪者表示贊成，且比例已經高達52.3％，表示反對則只有24.3％，未表態的比例也有23.4％，反映選民對目前的政治情勢的失望。

交叉分析發現，不分性別贊成的比例都過半，男女分別是51.9％、52.8％，女性反對比例雖偏低，僅18.5％，但未表態的比例也達到28.7％。在年齡層部分，除了40到49歲只有47.2％表示贊成，且不贊成的比例也最高，達到30.5％外，其他各年齡層贊成的比例都過半。

不問顏色均盼有更多選擇

就政黨傾向方面，自認是泛藍以及泛綠的支持者，各有67.9％、57.5％表示贊成，顯示不分藍綠都同意有更多的選擇，也不怕對岸競爭，甚至某種程度也展現對藍綠惡鬥的不滿。反倒是自認是中間選民有41％表示贊成，不贊成的比例達28.9％。

觀察民調結果，不分年齡、政黨、地區都不反對讓共產黨加入愛台灣的賽局，顯示台灣人民不願被政黨綁架，厭惡只有顏色、不問是非；除了尋找新的出路，對藍綠有恨鐵不成鋼的味道。

此次民調是在7月1至2日，以電話後2碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問的方式取得，有效樣本1010人，抽樣誤差為95％信心水準以下，正負3.1個百分點。

(中國時報)