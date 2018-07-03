惠台發酵 青年對九二共識認同度提高

民調顯示，20幾歲青年的「九二共識」認同度提高，顯示大陸吸引台青西進就學就業的惠台措施正在發酵。圖為兩岸四地大學生在各地偏鄉提供教學服務，傳承愛與希望。（新華社資料照片）

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中國時報
／台北報導

兩年來，蔡政府拒絕承認「九二共識」，兩岸官方關係陷入冰封。根據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，民眾認同「九二共識」的比例達37.4％，超過不認同的35.2％，側面反映出民眾已逐漸感受到「九二共識」的重要性。同時青年認同度相對提高，顯示大陸近來惠台措施效應不斷發酵。

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蔡英文總統上任至今已逾2周年，旺旺中時委託艾普羅民調公司在7月1日至2日進行「九二共識調查」，結果顯示，有37.4％民眾認同「九二共識」，35.2％不認同，27.4％未表態。

這側面反映出，民眾已逐漸感受到蔡政府與馬政府不同的兩岸關係「溫度」，兩年來，官方交流中斷、團客觀光銳減、友邦接連斷交，讓此前被汙名化的「九二共識」也漸漸被民眾所理解。

交叉分析還發現，政黨傾向仍影響「九二共識」認同，傾向泛藍的民眾，認同「九二共識」高達67.6％，傾向泛綠的民眾則有67.7％不認同；40至59歲民眾認同度有40至50％，值得一提的是，20至29歲區間的民眾認同度高達38.1％。

20幾歲青年的「九二共識」認同度相對提高，顯示大陸近來吸引台灣青年赴陸就學就業的惠台措施效應正在發酵。相較於低薪、發展空間狹小的台灣，大陸給予台青更大發展空間，展現巨大磁吸效應。

(中國時報)

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