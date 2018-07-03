惠台發酵 青年對九二共識認同度提高

2018年07月03日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

兩年來，蔡政府拒絕承認「九二共識」，兩岸官方關係陷入冰封。根據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，民眾認同「九二共識」的比例達37.4％，超過不認同的35.2％，側面反映出民眾已逐漸感受到「九二共識」的重要性。同時青年認同度相對提高，顯示大陸近來惠台措施效應不斷發酵。

蔡英文總統上任至今已逾2周年，旺旺中時委託艾普羅民調公司在7月1日至2日進行「九二共識調查」，結果顯示，有37.4％民眾認同「九二共識」，35.2％不認同，27.4％未表態。

這側面反映出，民眾已逐漸感受到蔡政府與馬政府不同的兩岸關係「溫度」，兩年來，官方交流中斷、團客觀光銳減、友邦接連斷交，讓此前被汙名化的「九二共識」也漸漸被民眾所理解。

交叉分析還發現，政黨傾向仍影響「九二共識」認同，傾向泛藍的民眾，認同「九二共識」高達67.6％，傾向泛綠的民眾則有67.7％不認同；40至59歲民眾認同度有40至50％，值得一提的是，20至29歲區間的民眾認同度高達38.1％。

20幾歲青年的「九二共識」認同度相對提高，顯示大陸近來吸引台灣青年赴陸就學就業的惠台措施效應正在發酵。相較於低薪、發展空間狹小的台灣，大陸給予台青更大發展空間，展現巨大磁吸效應。

(中國時報)