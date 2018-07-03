年改省400億 多數反對投入國防

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中國時報
楊佳穎／台北報導

軍公教年金新制7月1日正式上路，每年估計可為政府支出節省400億台幣，如何運用引發關注。根據旺旺中時最新民調，對於是否同意將此費用用在國艦國造或軍購項目上，以增強軍力抗衡大陸，結果顯示近4成民眾同意，但有45.5％受訪者不同意。

蔡政府上任後力推年金改革，而根據統計，年改讓整體退休軍公教每年少掉400億收入，除了引發衝擊國內消費質疑，這筆錢如何運用也成討論話題。對於政府節省400億是否同意用在國艦國造或軍購上，以增強軍力抗衡大陸？39.9％民眾同意、45.5％不同意，另14.6％未表態。

以年齡觀察，可見同意者比例多過不同意者，僅20至29歲及60歲以上區間正反意見最接近；其中20至29歲同意者有48.1％、42.5％不同意；而60歲以上有38.2％同意、35.6％不同意。

如果以政黨傾向分析，可見泛藍民眾共有31.3％同意將400億用在國艦國造或軍購項目上，不同意者則達到60.1％；泛綠民眾則有70.5％同意、26.7％不同意；另中立民眾有35.4％同意、42.5％不同意，形成強烈對比。

以地區來看，中彰投、高屏澎、宜花東金馬同意者比例多過不同意者，北北基、桃竹苗、雲嘉南則不同意者比例多過同意者。

(中國時報)

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