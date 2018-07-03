對岸加入愛台賽局 新的反思

2018年07月03日 04:11 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 楊佳穎、／綜合報導

面對台灣政壇藍綠對立局面，有輿論認為，應該讓國民黨、民進黨和共產黨一起來比賽，看看誰更愛台灣。對此，實踐大學博雅學部副教授賴岳謙認為，這股新的聲音能帶給民眾新的反思，同時給予國、民或其他政黨一些刺激；中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡也表示，將共產黨加入選項，給民眾「第三種選擇」，是有意思且具創意的作法。

大陸涉台學者表示，能給2300萬台灣人民帶來好生活的，就是好制度，才能真正造福台灣乃至兩岸民眾。

華東師大兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯直言，這種讓事實說話的想法，也預示兩岸關係正迎來「超越藍綠」之爭的新時代；讓各界能看清大陸願意給予台灣民眾實實在在的好處，讓事實證明兩岸是一家人。

賴岳謙指出，將國民黨、民進黨及共產黨擺在一起比較，是引進了一個很新的觀念，以往民進黨或台灣政治人物都很喜歡講「愛台灣」，實際上做出來的都是政黨惡鬥，最後對台灣造成傷害，所以台灣經濟、政治、社會、文化、教育等各方面都在退步。

賴岳謙進一步說，如今有股新的聲音，要檢視到底誰比較愛台灣，或是可否讓共產黨也來表現及參與，就是因為大家發現大陸對台灣提出的利多、惠台措施似乎比較全面性、友善，對台灣未來發展反而真的有利。

「愛台灣不是只有三個字，而是要怎麼去愛它！」賴岳謙說，具體來講就是國民黨、民進黨與共產黨都可以提出政見，怎樣對台灣人民是好的，「這是非常好、很正面的想法」，台灣應該更開放，不應該只是國、民兩黨輪流執政。

袁鶴齡則指出，大家來看看如何治理台灣的想法，其實已醞釀了好幾個月，事實上台灣也不太想要藍綠對決，但中間勢力看起來都不太成氣候，唯一可提供制度性建議、設計的就是大陸。

袁鶴齡接著說，從惠台31項政策以來，大陸在過去這段時間也開始思考關於一國兩制的台灣模式，並可能提出一些想法及作法；此時拿三黨做比較「滿有意思的」，除了給民眾「第三種選擇」，也讓國、民兩黨思考人民到底想的是什麼；若台灣治理不好，也許終有一天共產黨會介入。

(中國時報)