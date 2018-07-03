誰能造福民眾 就是愛台灣

2018年07月03日 04:11 中國時報 陳柏廷

兩岸各界近來熱議「良制」之爭，而大陸發展有目共睹，台灣民眾對藍綠惡鬥深惡痛絕之際，由國民黨、民進黨以及共產黨來比賽愛台灣，其實不失為一項新的選擇；畢竟從「制度」優劣來對比，或許更能提供台灣民眾不同藍綠的第三條路。

近年來台灣政黨傾軋、黨同伐異情況嚴重，各項政策不只流於意氣之爭，更讓台灣各項發展止步不前。反觀大陸進步一日千里，看在不少台灣民眾眼裡恐怕更是心有戚戚焉。

而兩岸發展差距逐步拉大的現況，也讓兩岸制度之爭的話題成為輿論關注焦點。而這種趨勢從《旺旺中時媒體集團》最新民調結果也可見一般；為了台灣人民日子過得更好，已經有愈來愈多的台灣民眾贊同，國、民及共三黨來比賽愛台灣。換言之，就是希望三黨能以政策、制度之爭，來說服台灣民眾。

平心而論，從大背景來看，兩岸分治60多年，確實在政治、社會等層面造成諸多隔閡，過去也因為政治意識形態的關係，出現不少劍拔弩張的情況，而要跳脫這種惡性循環，其實最合適的方式就是選擇讓「事實」來說話。

至於「事實」是什麼？萬變不離宗就是「如何能讓台灣民眾過得更好」，而這在具體層面上所體現出來，無非是「什麼制度能讓台灣民眾日子更好過，可以擺脫政治上的政黨惡鬥，搞好經濟，帶領2300萬人往前走，而非原地踏步。」

坦白說，從「制度」上來一爭高下，其實是最沒有爭議的，應該最能讓台灣民眾理解；畢竟制度的好壞，以及制度所帶來的優劣影響，就如同是攤在陽光下，可受各界公評，更不是「擦脂磨粉」就可以遮掩其缺失。

其實兩岸的制度之爭可以政治、經濟乃至民生制度等層面來加以比較，畢竟，與其讓台灣民眾一味陷入藍綠之爭，或是兩岸意識形態之爭，還不如從「制度」面著手，「讓事實來說話」，其實才是台灣民眾之福。

(中國時報)