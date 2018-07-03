提蔡習會卻避談九二共識 淪獨角戲

2018年07月03日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 林勁傑、／台北報導

陸委會主委陳明通昨表示，陸委會一直努力促成「蔡習會」。至於「蔡習會」可能性有多大，他說，「跳探戈要兩人一起，事在人為。」不過陳明通隻字不提「九二共識」，也讓外界對於「蔡習會」能否成行依舊存疑。在大陸看來，兩岸沒有「九二共識」這個共同政治基礎，「蔡習會」就只是「空中樓閣」。

陸委會配合行政院組織調整，昨日舉行揭牌儀式，去除「行政院」三字，更名為「大陸委員會」，兩名新上任的副主委陳明祺與李麗珍也一同出席儀式。儀式完成後，陳明通隨即赴立院作今年度預算解凍案報告，並列席備詢。

會議上，朝野立委均關注蔡英文總統日前接受外媒專訪時所拋出的「蔡習會」一說。對「蔡習會」可能性，陳明通表示，跳探戈需要兩人一起，看到「川金會」峰迴路轉，事在人為。

他更透露，近期已與對岸來台交流的學者表達願舉行蔡習會的意願，對方亦把訊息帶回。據了解，近期對岸多個涉台智庫學者頻來台，其中大陸外交部直屬智庫「中國國際問題研究院」院長戚振宏上月初訪台時便有與陳明通會晤。

親民黨立委陳怡潔則質疑，蔡總統一方面呼籲世界制約大陸，一邊又說願意與對岸領導人會面，說法矛盾。對此，陳明通表示，「一碼歸一碼」。他強調，既然總統公開講不設前提坐下來談，「就是我努力的目標」。

事實上，蔡政府不斷表達舉行「蔡習會」意願，在大陸看來有些「雞同鴨講」，兩岸要進行官方交流必須有共同政治基礎，亦即「九二共識」，或一中內涵的共識。若蔡政府一再忽視大陸關切問題所在，只能在空蕩蕩的舞台上，不斷上演「獨角戲」。

(中國時報)