李文華6沒有 力駁接任教長

教育部長懸缺至今，中醫大校長李文華（左）否認連連「我不是教長」。而吳茂昆（右）對媒體詢問請辭是否委屈，則反問「你們看我有不開心嗎？」。（趙雙傑攝）

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中國時報
／綜合報導

台大校長遴選案迄今懸宕未果，迄今不只台大沒有校長，教育部長同為代理狀態。近日傳出中國醫藥大學校長李文華已獲府方徵詢，並將出任教育部長，但李以「6個沒有」極力否認，強調是空穴來風，消息是外界誤傳。

但知情人士透露，擔任中國醫藥大學校長的李文華，同樣也是中研院院士，李在近日獲府方徵詢，將出任教育部長，並擬於立院臨時會結束後，進行部分內閣改組時，再一併發布這一項人事案。被徵詢出任教育部長的消息，在中研院院士會議前夕傳出，知情院士都不感到意外。

拔管無定局 姚傳另有新職

據了解，民進黨新潮流立委與部分媒體，雖支持真除代理部長姚立德，但姚擁有台大校長遴選會官派委員的身分，並且拔管仍無法定局，在此雙重考量下，府方將另予安排新職。

中研院昨連續4天舉行院士會議，李文華面對媒體詢問時，否認連連，直說：「沒有、沒有、沒有、完全沒有、完全沒有、真的沒有」，還說：「不要亂寫害人」，同時也開玩笑對媒體記者說：「以後不收你們當學生。」

李文華不只在出席中研院院士會議時，面對媒體詢問公開否認，並在校內群組回覆同仁「請不要相信任何謠言，完全是空穴來風」，「中醫大才是主要的台灣領頭羊」、「沒有的事」。校方人士證實，李校長確實在群組回應此事，也耳聞李校長獲多人推薦，但從旁了解，李並無意願；不過事涉個人的人事問題，還須向本人求證。

行政院指 個別媒體的臆測

行政院發言人徐國勇表示，這是媒體揣測，政院沒有這個訊息。總統府表示「沒有聽說」，府發言人黃重諺在接受媒體詢問時表示，外傳的教育部長人選，行政院已對外說明這是「個別媒體的臆測」，政府團隊人事只要有確認的安排，就會對外宣布，他開玩笑的說「在此之前，如果要猜，可以多猜猜世界杯哪隊會得冠軍，最近蠻多意外的！」

教育部長一職自黃茂昆請辭後，目前由次長姚立德代理中，期間多次傳出不同人選，但都不了了之。

徐國勇說，他不能具體說明，只能說很快就會有決定。至於代理教長姚立德，也傳出因拔管遲遲無法定案，將另安排新職。徐國勇說，這是媒體自行揣測，政院沒有這個訊息。

(中國時報)

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