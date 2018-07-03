被追問拔管 吳茂昆「不予置評」

2018年07月03日 04:11 中國時報 李侑珊 、 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

台大校長遴選事件發展，依舊深受各界關注，前教育部長吳茂昆昨天一現身中研院院士會議現場，隨即成為媒體追逐的焦點。面對「拔管案」，吳則回答「No Comment」（不予置評），同樣身為院士的台大校長當選人管中閔，則出席另一場活動，未出席會議開幕式，管吳兩人未同台。

面對外界仍好奇他對台大校長遴選事件態度，吳回答：「我都已經離開，為什麼還要找我？」

由於吳茂昆在擔任教育部長任內，駁回台大校長遴選結果，引來干預學術自由的批評，近日因此傳出有院士對於吳擔任中研院組改會委員有異議。對此他表示，組改會委員在2年前便選出，與台大校長遴選案相差2年，且中研院的事情，與台大無關；同時媒體追問，拔管案是否影響自身學術公信力，他則回應，不需要再多做說明。

至於台大迄今沒有正式校長，而教育部長在吳卸任後，也持續懸缺，他則反問：「做這件事情（拔管）跟後續發展有什麼關係？沒教育部長不是我能決定」。

而新教長人選傳聞甚囂塵上，教育團體的態度是「既期待又怕受傷害」，一方面教育層面百廢待舉，亟待教長處理；另一方面若是又選出一個不適任教長，對台灣的傷害將更深。

全教總理事長張旭政表示，包括「拔管」事件或吳茂昆去職都對教育部傷害很大，新的教育部長不能一上台就有去對岸交流或是違法兼職等爭議，拔管搞得大家都用放大鏡去檢視新教長。

(中國時報)