中研院40名新院士 周四選出

2018年07月03日 04:11 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

中研院2日起連續4天舉行院士會議，並將在會議最後一天選出新任院士，新科院士分屬數理科學組、工程科學組、生命科學組、人文及社會科學組，最多可選出40名新科院士，其中人文社會科學組提名10名候選人，工程科學組也提名約20人，總計人數比去年多出一倍，競爭激烈。

中研院每兩年一次遴選新科院士，相較於去年每年院士人數均在20人左右，今年則增加到40人，但由於上一屆人文社會科學組僅提名5名院士候選人，最後3人當選，創下20年來人文新科院士最低紀錄，因此中研院在今年度召開第33次院士會議前，則加強提名，其中人文社會科學組提名10名候選人，工程科學組也提名快20人，人數皆比去年多出一倍。新的院士當選人將於5日公布。

由於國內近年來發生多起學術倫理醜聞，重創學界誠信形象，中研院作為我國學術最高殿堂，中研院組織與運作改進委員會也將在今(3)日報告，即建議評議會的組成，可排除中研院在職人員，並改變中研院院長遴選和院士選舉方式，也就是不再由評議會選出最後院長人選給總統任命，而是改由遴選委員會推薦；院士也不再經評議會選候選人，改由院士選出，藉此強化公正性。

據了解，組改會成員共計有17名委員，其中包含12名院士、5名院內研究人員，分為數理、工程、生命和人文組，每組各3人，其中12名院士是在2年前舉行的院士會議中，由各組院士提名並票選產生。

至於各組組改會成員，數理組包含吳茂昆、周美吟、李遠哲；工程組有郭位、張懋中、陳力俊，生命組有伍焜玉、李文華、吳成文，人文組委員則是管中閔、朱雲漢、黃進興；院內研究人員則是王玉麟、唐堂、陳瑞華、張谷銘、陳儀深等代表。

組改會雖計畫在院士會議中，討論修改院士遴選辦法，但即使院士會議決議修改院長和院士的遴選辦法，最後仍要依照中研院組織法，由立法院修正通過後才能執行。

(中國時報)