產業能源轉型 總統：只許成功

2018年07月03日 04:11 中國時報 李侑珊 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

中研院院士會議昨（2）日登場，總統蔡英文及副總統陳建仁都出席昨日上午舉行的開幕式；總統在致詞時表示，我國正處於在專業轉型的時刻，經濟、產業、人口與能源等的政策，都在進行相當大的轉型過程，她期許各界共同為國家一同努力，而轉型「只許成功，不許失敗」。

ㄧ連舉行4天的院士會議，共計有超過200位的國內外院士從各地前來參加，蔡英文也偕同副總統陳建仁出席。

蔡總統指出，中研院目前正朝三個重要方向跟成果發展，第一，更加重視基礎研究，基礎研究是社會發展的關鍵，也是科技創新的根本基礎。這是她和中研院院長廖俊智都一樣重視的面向，政府在預算面上，也會長期投資基礎研究，培育創新人才。

第二，是南部院區的動工，她說，中研院的南部院區今年5月已經動土，未來將負責整合南部的科技、產業、學術的整體研究能量，成為台灣科學研究的發動機。

第三，是國家生技研究園區的啟用跟發展，蔡英文強調，這項工作從園區規劃開始，她就參與。落成啟用不久的「國家生技研究園區」 現在要成為台灣發展生技及生醫的廊帶中關鍵的研發引擎。

中研院院長廖俊智也表示，中研院戮力追求真理，並厚植基礎研究，推動科技研發創新，院士在不同領域的卓越成就，是支持中研院穩健邁向學術頂尖之路的重要動力，為此他創作詩作：「南港山前創生機，沙崙站邊營永續，老幹新枝齊開花，新學舊史共萌芽」，以此鼓勵院務推進。

(中國時報)