產業能源轉型 總統：只許成功

友善列印
中國時報
／台北報導

中研院院士會議昨（2）日登場，總統蔡英文及副總統陳建仁都出席昨日上午舉行的開幕式；總統在致詞時表示，我國正處於在專業轉型的時刻，經濟、產業、人口與能源等的政策，都在進行相當大的轉型過程，她期許各界共同為國家一同努力，而轉型「只許成功，不許失敗」。

ㄧ連舉行4天的院士會議，共計有超過200位的國內外院士從各地前來參加，蔡英文也偕同副總統陳建仁出席。

蔡總統指出，中研院目前正朝三個重要方向跟成果發展，第一，更加重視基礎研究，基礎研究是社會發展的關鍵，也是科技創新的根本基礎。這是她和中研院院長廖俊智都一樣重視的面向，政府在預算面上，也會長期投資基礎研究，培育創新人才。

第二，是南部院區的動工，她說，中研院的南部院區今年5月已經動土，未來將負責整合南部的科技、產業、學術的整體研究能量，成為台灣科學研究的發動機。

第三，是國家生技研究園區的啟用跟發展，蔡英文強調，這項工作從園區規劃開始，她就參與。落成啟用不久的「國家生技研究園區」 現在要成為台灣發展生技及生醫的廊帶中關鍵的研發引擎。

中研院院長廖俊智也表示，中研院戮力追求真理，並厚植基礎研究，推動科技研發創新，院士在不同領域的卓越成就，是支持中研院穩健邁向學術頂尖之路的重要動力，為此他創作詩作：「南港山前創生機，沙崙站邊營永續，老幹新枝齊開花，新學舊史共萌芽」，以此鼓勵院務推進。

(中國時報)

中研院40名新院士 周四選出 軍改作業跳格烏龍 浪費430萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。