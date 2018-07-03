世足》瑞士防守缺大將 瑞典利多

6月28日球隊踢完最後一場小組賽當天，瑞士前鋒恩波洛（右）立刻搭機趕回家迎接女兒出生。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

3日晚上10點的俄羅斯世界盃16強賽事，「十字軍團」瑞士和「北歐海盜」瑞典兩支「瑞」字頭球隊過招，雙方目標一致，瑞典想拚自1994年後首度踢進世足8強，瑞士則力求睽違64年重返世足8強。

瑞典是1958年世足賽主辦國，當年留下亞軍，1994年美國世足賽則以季軍做收，接下來兩度參賽都是止步16強；瑞士則是自從1954年主辦世足踢進8強之後，世界盃最好成績只能挺進到16強。

瑞士最近17場比賽有16場不敗，本屆世足小組賽以1勝0負2和、分組第二晉級，至今5顆進球都是不同球員，顯示進攻點平均，陣中最不容忽視的自然是他們的箭頭沙基里，他在小組賽對塞爾維亞一戰於比賽第90分鐘踢進致勝球，留下令人難忘的畫面，當戰況緊繃時，絕對不能忘記他的存在。

值得一提的是，瑞士是一支很擅長在下半場反撲的球隊，他們在世足賽最近14顆進球，有11顆是在下半場踢進，俄羅斯世足的5顆進球，有4顆來自下半場。

6月28日球隊踢完最後一場小組賽當天，瑞士前鋒恩波洛立刻搭機趕回家迎接女兒出生，他難掩當上新手爸爸的喜悅，透露：「時間真得剛剛好！我一下飛機就直奔醫院，剛好等到女兒出生。我好開心，納莉亞（女兒名字）的誕生是我人生目前為止最棒的禮物！」

恩波洛沒有待太久就必須再回到俄羅斯，和球隊一起面對接下來的考驗，他笑說：「希望不要太快又要回瑞士，我們還想在俄羅斯做些大事再回家。」

恩波洛還說：「瑞典是很強勁的對手，但我們會準備好，會為了拚進8強全力以赴。兩年前，我們在歐洲國家盃16強賽輸給波蘭，因此學到經驗，這次世界盃我們兩次於落後中追上，就證明全隊已經準備好面對更多挑戰。」

兩隊都有球員累積兩張黃牌，16強賽將被禁賽一場，瑞典是先發中場拉森（Sebastian Larsson），他也在和墨西哥一戰中受傷被抬下來，他的空缺預計由史文森取代，瑞士則是兩名防守大將林區史泰納（Stephan Lichtsteiner）、夏爾（Fabian Schar）無法出賽，對擅長突擊的「北歐海盜」是一利多。

自從球星伊布拉希莫維奇2016年從國家隊引退之後，瑞典這次世界盃並不被看好，卻憑藉團隊合作以2勝1負0和、分組第一突圍，而且瑞典最近8場國際賽，有6場沒有失球，展現防守水準，總教練安德森先「劇透」對瑞士也會維持同樣重點，「比賽一開始，所有場上球員都是防守者，大家彼此有關聯、站好位子，而不是盲目追著對手跑。」

過去98年「雙瑞」交手過29次，「十字軍團」獲得11勝，兩隊在世界盃碰頭卻是頭一遭，上一次對壘是2002年友誼賽，當時1：1握手言和。

(中國時報)

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