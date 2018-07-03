4年46億台幣 詹皇樂當湖人

2018年07月03日 04:12 中國時報 黃及人 ／綜合報導 ／綜合報導

「小皇帝」詹姆斯再次離開家鄉克里夫蘭打球！如同先前預估，2日遭《ESPN》資深記者沃納洛斯基爆料，將跟湖人簽下4年1.54億美元（約46億台幣）合約，確定再次離開騎士，「決定3.0版」的結果，將讓湖人在下季躍居西區強豪之一。

隨後各家美媒陸續爆料，詹姆斯與湖人的這份合約第4年是球員選項，4年的薪資分別是3565萬、3743萬、3921萬與4100萬美元，同時這份合約當中，並不包含交易否決權，代表只要湖人願意，仍可把詹皇擺上交易檯面。

2003年選秀狀元身分加入騎士的詹姆斯，生涯拿過3次總冠軍、3次總冠軍賽MVP、4次年度MVP、12次入選全明星賽，他在2010年夏天跳槽熱火，且幫熱火搶下兩次總冠軍後，2014年決定再次重返家鄉球隊騎士效力。

詹姆斯在2016年總冠軍賽帶領騎士，不可思議從1勝3敗劣勢，逆轉擊敗勇士取得騎士隊史首冠，可惜隨後2季，騎士都在總冠軍賽不敵勇士，也讓詹皇再次萌生離去念頭，如今確定加盟湖人，也是他生涯首次在西區球隊打球。

隨著詹姆斯丟出正式加盟湖人的震撼彈，湖人的補強動作仍在繼續，除了爭搶馬刺明星前鋒里歐納德陷入僵局，湖人2日分別跟波普（1年1200萬美元）、史蒂芬生（1年450萬美元）及麥基（1年240萬美元）等球員完成口頭協議。

(中國時報)