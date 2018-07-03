PK生死戰 克國送丹麥回家

2018年07月03日 04:12 中國時報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯世界盃足球賽16強戰，1日深夜10點開踢的西班牙對俄羅斯，以及2日凌晨開打的克羅埃西亞對丹麥，都是正規賽加延長賽踢完1：1平手，經過PK大戰分勝負，地主俄羅斯4：3氣走「無敵艦隊」西班牙之後，「格子軍團」克羅埃西亞以3：2險勝「童話王國」丹麥。

一開賽就令球迷血脈僨張，不過第59秒，丹麥M.約根森就率先攻破球門，接著第3分37秒克羅埃西亞曼祖基奇也進球，創下世足史上雙方都進球最快紀錄。

開賽4分鐘 兩隊都進球

M.約根森開賽1分鐘內進球為本屆最快，世足賽史上單場最快進球紀錄，是2002年日韓世界盃季軍戰，土耳其蘇克爾（Hakan Sukur）開賽第11秒就進球。

運動數據公司OPTA指出，這是世足賽史上不過是第二次出現兩支球隊在開賽4分鐘內都進球的畫面，上一次是2014年巴西世足阿根廷對奈及利亞的小組賽，當時阿根廷在2分26秒時先進球，短短80秒後、3分46秒時換奈及利亞進球，這次丹麥和克羅埃西亞的時間更快一點。

就在眾人期待是一場進攻戰之後，雙方球員進攻上屢屢受挫，90分鐘正規賽落幕，雙方保持1：1進入延長賽；加班的30分鐘裡，克羅埃西亞隊長莫德里奇在比賽第115分鐘主罰12碼、卻被丹麥門將舒麥克沒收，120分鐘結束，雙方依然平手，只能透過PK大戰一決高下。

PK戰中，雙方門將表現搶眼，克羅埃西亞門將蘇巴希奇擋下3球、丹麥門將舒麥克撲救2球，更令球迷看得情緒緊繃，留下深刻印象，舒麥克也是當選本戰最佳球員，只是最終無法幫助球隊守住勝利，讓他驕傲中又感到無比失望。

延長賽失手 魔笛PK得手

因為姓氏發音被暱稱為「魔笛」的莫德里奇無疑是本戰焦點人物之一，他在延長賽無法踢進12碼罰球，沒能突破雙方平手僵局，PK大戰他穩住心情再挑戰，成功把球送進球網，賽後總教練達利奇讚美「魔笛」的心理素質，「就在延長賽踢丟12碼罰球之後，我很佩服莫德里奇PK大戰面臨考驗的決心，他扛下真正的領袖該負的責任，用行動去說明一切。你們能想像他進不了球嗎？他是個偉大的球員，一定會克服難關。」

這是克羅埃西亞和丹麥在正式國際賽第6次交手，「格子軍團」3勝1和2負略佔上風，下一場將在8日凌晨2點和地主俄羅斯爭取4強資格。

(中國時報)