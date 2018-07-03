世足》救國神撲 門將揚眉吐氣

俄羅斯門將、隊長阿金費夫在PK戰大展身手，擋下兩球，是淘汰西班牙的最大功臣。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

世足16強賽單日出現兩場PK戰，也造就了幾位英雄門將。俄羅斯爆冷擊敗西班牙，頭號功臣當然是門將阿金費夫。阿金費夫極為英勇，在決生死的PK戰擋下兩球，讓俄羅斯取得8強門票，成為民族英雄。

西班牙阿斯帕斯在PK戰落後時操刀決生死的一球，他雖然騙開了阿金費夫，沒想到撲錯邊的阿金費夫卻用腳幸運擋開了球，比賽就此結束。阿金費夫說：「感謝上帝，這真的是運氣好而已，勝利不是屬於我一個人的。」除了現場78000名球迷，莫斯科街頭亦陷入瘋狂。

俄羅斯獲勝後，丹麥與克羅埃西亞之戰也上演了門將對決。丹麥舒麥克單場就擋下3顆12碼球，包括延長賽1記罰球與PK戰兩球，但是丹麥最後仍然敗給了克羅埃西亞。

兩隊開賽3分多鐘就各進1球，刷新世界盃紀錄，原本看似會來一場進球大戰，結果雙方門將踢完120分鐘都沒有再失球。克國在延長賽獲得一次決勝負的12碼罰球，不料被舒麥克擋下，丹麥士氣大振。

起初克羅埃西亞就是較受看好的一方，多虧舒麥克的英勇，丹麥才能將戰局拉入PK。丹麥之所以功敗垂成，是因為克國門將蘇巴希奇更為勇猛，他直接追平世界盃史上最厲害的PK戰紀錄，居然一口氣在PK擋下了3球。

克羅埃西亞在小組賽3戰全勝，還以3比0羞辱了阿根廷，丹麥能扛到這個地步也不容易了。舒麥克敗戰後表示：「我非常失望，但同時也為我們國家隊感到無比驕傲，這是一種很奇怪的感覺。」

(中國時報)

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