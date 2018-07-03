蘿蔔看世足》鬥牛士之死 陣前易帥已註定

2018年07月03日 04:12 中國時報 李弘斌

「鬥牛士」西班牙在世足16強被地主俄羅斯1比1逼入PK大戰落敗，被外界視為大爆冷門。然而在120分鐘內傳球達1056次，卻換不來一顆真正的進球（唯一進球為俄自擺烏龍），曾經統御足壇的短傳打法對俄羅斯鐵桶陣一籌莫展，鬥牛士之死，早在總教練洛佩特吉於世足開打前3天被挖走、陣前易帥時就已註定。

以巴塞隆納密集短傳戰術為靈魂，追求極致掌控球權的tiki-taka戰術，曾讓西班牙於2008至2012年間，奪得1座世界盃與兩座歐洲國家盃冠軍。對手遭遇他們多擺出「大巴」，就是在禁區前布下兩道防線，彷彿放了台巴士在門前擋，讓西班牙無法恣意傳控，俄羅斯也不例外排出了5後衛陣式。

然而俄羅斯的大巴並沒有特別高明，尤其死守只是上半部秘笈，還要下半部的反擊奏功，才能得分，上屆的荷蘭曾經示範如何擊敗西班牙，但俄羅斯並無快速部隊能執行進攻。說穿了，主隊的策略就是一路死守，把西班牙拖進PK戰而已。

結果西班牙一開始幸運賺到烏龍球，但皮克的禁區內手球也送了回禮。接著只見西班牙對俄國大巴束手無策，見不到能以更高段細膩傳導拆解鐵桶陣的套路。還被台灣轉播球評譏笑說，這哪是tiki-taka，根本就是「lili-lala」（台語七零八落）。

大雨把西班牙總教練耶羅的外套淋溼、也沖走了球運。（美聯社）

意外嗎？西班牙原本的總教練洛佩特吉，被視為老教頭博斯奎的接班人，要讓鬥牛士踢出進化版的tiki-taka。他因為在世足開踢前與皇馬簽約，遭足協開除，由原本的足協技術總監耶羅接任。事實證明，耶羅過去是國家隊隊長，的確德高望重，但也只能讓這支團隊撐住場面，皇馬出身的耶羅，骨子裡並沒有tiki-taka的DNA，遑論在比賽展現大師級的戰術思維？

西班牙出局，有媒體民調顯示近7成球迷認為皇馬要負最大責任。的確，就算木已成舟，皇馬急著公布新帥人選，等於是拆國家隊的台，但這都是後話了。最不捨的就是「小白」伊涅斯塔，他在鬥牛士的最後一役，值得更好的離別身影。（作者為4屆世足轉播講評）

(中國時報)