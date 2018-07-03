明年放假115日 春節連放9天

2019年6個連續假期

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中國時報
／台北報導

行政院人事行政總處昨公布政院核定的2019年政府行政機關辦公日曆表，明年總放假日數為115天，其中國人最關注的春節假期有9天，另3天以上的連續假期併同例假日則有6個。

大年初三 改1月19補班

人事總處表示，政院依照《紀念日及節日實施辦法》、《公務人員週休二日實施辦法》及《政府機關調整上班日期處理要點》等規定核定明年放假日，其中6個連續假期分別為農曆除夕及春節9天、和平紀念日4天、兒童節及民族掃墓節4天、端午節3天、中秋節3天及國慶日4天。

人事總處並表示，依據《政府機關調整上班日期處理要點》第4點及第5點規定，放假的紀念日及節日如遇到星期二或星期四將一律調整放假，除特殊情形外，以前一周的星期六補行上班為原則。

由於明年2月7日農曆初三適逢星期四，依相關規定，調整2月8日為放假日，原應於前一周的星期六、也就是1月26日補班，但考量1月26日適逢108學年度大學學科能力測驗，2月16日也要辦理大學術科美術組考試，補班恐怕影響全國26萬餘名考生及家長之交通接送及陪考照顧，因此決定在1月19日補班。

學校行事曆 教育機關訂定

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。

至於各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及《勞動基準法》相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

人事總處已將108年（西元2019年）政府行政機關辦公日曆表登載於該總處全球資訊網（網址為http://www.dgpa.gov.tw）首頁「最新消息」公告項目，歡迎民眾上網查詢或下載參考。

(中國時報)

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