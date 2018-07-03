軍改作業跳格烏龍 浪費430萬

2018年07月03日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

由於日前發生寄送退休俸處分書時，發生「跳格」導致退伍袍澤姓名、住址等出錯烏龍，國防部人次室處長董中興少將昨天說，受影響的是第一批、共5萬9469份，當下雖立刻通知郵局停止派送，但有約1萬3000份已送出，估計將多花郵費新台幣350萬元、印刷費80萬元，共430萬元。

另據一名退將透露，退輔會主委邱國正曾在行政院會反應7月1日作業不及，但行政院長賴清德不同意，且說話很不客氣。這位退將替邱國正抱不平，認為賴揆對退役上將應尊重，說話態度不必如此。

據指出，邱國正在行政院會反應7/1作業恐來不及，本來國防部長嚴德發也要說，但嚴當天有行程，必須陪蔡英文總統，因此由副部長沈一鳴出席院會，並交待沈要反應；邱率先發言，賴揆不同意，說話很不客氣，國防部遂未再發言。

至於國防部諮詢專線經常打不通，董中興強調，為了加速解答退伍人員疑惑，軍方已進行接線人員對年改專業訓練，以利增加窗口；但他坦言，許多退休人員講話「較激動」，接線員必須先安撫情緒後才能解釋，一通電話動輒花費1小時以上都是常態。

此外，有退伍軍人在社群媒體上指出「國防部搞烏龍，竟一次發放退役將官28萬元退休俸」，董中興澄清，經查約20萬筆的計算表後，確定沒有這個數字、也沒有這個對象；國防部發言人陳中吉亦呼籲外界勿以訛傳訛。

董中興指出，現約有20萬名退伍軍人中，受影響人數共約6萬人，其餘14萬人沒有受到影響，但國防部仍必須依程序寄送處分書通知。

(中國時報)