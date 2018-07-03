新聞透視－柯當打手 綠偷雞不著蝕把米

2018年07月03日 04:11 中國時報 林縉明

國民黨新北市長參選人侯友宜深陷文化大學宿舍爭議，綠營見獵心喜，把土地使用分區問題當成弊案猛打侯，柯也樂當打手，一石兩鳥，保留白綠合作的想像空間，但權謀過了頭、議題無限上綱，並無視學生居住權，恐自食惡果。

小有爭議 未涉居住安全

文大大群館宿舍爭議延燒近月，綠營議員連環爆，包括天價出租坑教育部補助、違反土地分區使用、新北官員涉嫌關說、地下室違法隔間等，綜觀整體，爭議問題完全不涉及居住安全，卻造成住宿學生人心惶惶，深怕居住權受影響。

大群館最大問題出在土地使用分區管理，該地屬於住二特區，允許集合式住宅及教育設施，不得做為「寄宿住宅」，文大日前回函北市都發局指出，大群館是學生宿舍也是教育設施，是否違規使用，取決於都發局認定，都發局、教育部都不願成為造成學生無處可住的劊子手，至今仍互踢皮球。

其實大群館宿舍在文大學生的評價相當不錯，不管在價位、設施，相較其他宿舍都屬高CP值，也一直都有通過市府相關單位的公安檢查。甚至爭議爆發後，都發局、建管單位、消防局等到場勘查，僅發現地下室停車位被隔間及放置洗衣機，要求校方限期改善，其餘逃生動線、消防安全等皆符合規定。

住宿學生 憂心權益受損

如今為了選舉，綠營把學生可以安居的宿舍打成問題危樓，若真走到影響居住權的地步，勢必引爆學生怒火，畢竟大群館要是價格離譜、安全有問題，不可能那麼搶手。

包括台北市長柯文哲也一再強調，最重要還是要保障400餘位住宿生權益，大群館是因為租給文大當學生宿舍，以致違反土地分區使用規定，並非不能租給學生，其實只要侯妻選擇與文大解約，改直接租給學生，就無違反土地分區使用規定的問題。

打侯未成 追蹤人數暴增

對綠營而言，原本期望藉此案打擊侯友宜人氣，但從近期侯LINE官方帳號追蹤人數暴增，粉絲人數一舉突破9萬大關，顯見綠營並未從中得利，還印證了一句俗諺，偷雞不著蝕把米。

(中國時報)