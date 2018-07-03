侯友宜LINE@粉絲破9萬人

2018年07月03日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜的官方LINE@追蹤人數過去幾天迅速增加，6月底短短3天暴增4萬6690人，截至2日上午10時，已突破9萬粉絲；對此，侯友宜表示，「好朋友的熱情都收到了，歡迎大家繼續分享、關注，認識更真實的侯友宜。」

侯友宜官方LINE@從今年5月15日成立至今，已累積12段影片，透過LINE@平台和侯粉互動，讓大家可以看到媒體採訪以外的漏網鏡頭，一窺侯友宜的「真面目」。

侯友宜辦公室指出，LINE@粉絲人數突然暴增，增幅最明顯在6月27至29日3天，分別增加1萬8780人、1萬7804人、1萬108人追蹤，短短3天就多了4.6萬多名粉絲。

另外，侯友宜2日上午出席天主教耕莘醫院院長交接典禮，媒體持續關注文化大學宿舍案，侯友宜表示，21年來從扁市府時代到柯市府時代都是合法的建物，2012年市府有到現場會勘，要求文化大學以學生宿舍方式申報最嚴格公安，當初已認定為學生宿舍。

關於柯文哲抱怨公務員遊走法律邊緣，侯友宜回應，尊重台北市政府認定，當初怎麼認定並不知道，那時議員帶著都發局同仁到現場會勘，要求文化大學以最高標準公安，以學生宿舍名義來申報公安，還正式行文給業者，尊重台北市政府指示，選舉到了要改變解釋，「這就不知道為什麼？」

(中國時報)