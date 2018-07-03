大群館能否當宿舍 北市府說了算

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中國時報
／台北報導

文化大學宿舍案爭議延燒，教育部次長林騰蛟昨在立院司法及法制委員會答詢時說，住二特是否可作為集合住宅或寄宿住宅使用，屬於地方政府權責，若台北市府認為住二特可當作學生宿舍使用，依規定可列為教育設施。但林會後受訪強調，並不是教育部認定就能解套；昨天北市府討論一整天並無結論，今天才會有具體答案。

藍委柯志恩質詢時問，學生宿舍是否屬於教育設施？林騰蛟說，依照教育部對於學生宿舍的認定，若屬於學校自有產權並取得使用執照，當然是學生宿舍；若租用校外建築且具4年以上租約，符合消防安檢也能認列宿舍。

柯志恩追問，大群館租約已經超過4年，符合安全規定，算不算是安全設施？林騰蛟說，住二特是否可作為集合住宅或寄宿住宅使用等相關規定，屬於地方政府權責。

林說，若台北市府認為住二特可當作學生宿舍使用，依照教育相關規定，學生宿舍是可以列為教育設施。柯志恩隨後直言，「若屬於教育設施，很多問題就可被解套。」

林騰蛟說，根據《台北市土地使用分區管理條例》第7條規定，所指的教育設施符合住二特的使用分區部分。他說，因為大群館屬於文化大學宿舍，是否屬於法規所稱的教育設施、以及是否作為學生宿舍，基本上由台北市政府認定；若認定是學生宿舍，就是教育設施。

文化大學大群管學生宿舍涉違反土地使用分區。據悉，都發局長林洲民及相關人員昨天開了一整天的會，人都不在座位上也未接手機，直到傍晚都發局二度向柯報告後有結論，預計今天對外說明。

(中國時報)

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