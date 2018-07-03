蘇煥智選南市長 黃偉哲不再躺著選

2018年07月03日 04:11 中國時報 洪榮志 、 郭建伸 ／綜合報導 ／綜合報導

前台南縣長蘇煥智2日正式宣布參選下屆台南市長，他強調，推動台灣的地方再生運動、振興在地經濟，「讓年輕人在地方有足以養家的工作機會」，是他投入選戰的關鍵原因；還自評說，當過2屆縣長、3屆立委，比其他人更熟悉台南與了解民間困苦，勝選機率將超過一半，當選後即退多徵的房屋稅。

民進黨台南市長參選人黃偉哲昨天接受廣播節目專訪時，坦言蘇會搶到一些票，而他不會批評蘇煥智、許忠信，彼此會在公共政策上攻防君子之爭，坦言「戒慎不恐懼」，但沒到開票都難預測選情；並說，若當選市長，將聘高思博、許忠信、蘇煥智當市政顧問。

蘇煥智說，台南縣市合併升格已近8年，但2017年營業銷售總額比合併當年的2010年還少7％，代表升格直轄市後反而經濟哀退，大家更窮了；同時，有22個原鄉鎮市區人口減少幅度比合併升格前更大，代表升格不但沒有發揮互補效果，反而加速鄉鎮地區邊緣化。

蘇煥智表示，由於產業的營業稅、所得稅、貨物稅都是中央稅收，地方只能收到土地稅及房屋稅，導致地方認真招商，稅收卻由中央獨享，這是地方貧窮化、發展困難的關鍵，推動台灣地方再生運動、振興在地經濟，就是解決地方邊緣化的根本處方。

蘇煥智批評，行政院長賴清德在台南市長任內，房屋稅漲了81％，還創下全台唯一追溯15年的追稅第1名，受影響戶數近12萬戶，多徵稅額每年約22億元，8年176億元，人民有苦難言。如果當選市長，將停徵追溯15年，已徵者退稅。

針對蘇煥智參選，國民黨台南市長參選人高思博認為，這是亂世群雄並起，也代表民進黨的控制力正在減弱；蘇煥智是黃偉哲以前的長官，是老師父，絕對比徒弟高明。黃偉哲則反酸高思博，師父的功夫徒弟要學很多，但總比「第三者」強太多了，高思博在台南缺席這麼久，提出的政見比不過蘇前縣長，也比不過許教授，甚至連林義豐都比不過。

(中國時報)