新聞透視－蘇進退失據 黃頭殼抱咧燒

2018年07月03日 04:11 中國時報 洪榮志

前台南縣長蘇煥智宣布參選下屆台南市長，儘管他信心滿滿自認當選機率超過一半，但從先前退出民進黨、參選台北市長，短短4個月又突然宣布參選台南市長，此番轉折雖以「宣揚理念」作為解套理由，卻也凸顯他進退失據的無奈。

今年3月3日蘇煥智在台北以「台灣不能再等待」、「經濟小政府、愛心大社會」為號召，宣布以無黨籍身分參選台北市長；當時的判斷是民進黨在台北市不會提名，將繼續與柯文哲合作，所以希望藉由參選台北市長的機會，宣揚他推動的「地方再生運動」政策理念。

沒想到，後來民進黨提名姚文智，選局形成藍綠白三強鼎立，此舉讓蘇煥智自覺失去宣揚理念空間，在友人建議下，思考返回故鄉台南參選的可能性。

經過2個多星期向老朋友徵詢，蘇煥智正式宣布參選下屆台南市長。儘管起步較晚，但他充滿信心，自認當選機率超過一半以上。

蘇煥智參選下屆台南市長的決定，讓包括黃偉哲在內的許多人都頗為吃驚，甚至「頭殼抱咧燒」，不清楚他何以做出如此決定？雖然蘇以「宣揚理念」解釋，但從台北市忽而轉到台南市，給外界更多的是他找不到戰場、進退失據之感。

熟悉蘇煥智的人都知道，蘇個人充滿理想性格，對於諸多公共事務都自有堅持，不願被政黨、派系左右。也因此，在爭取民進黨第一屆台南市直轄市長提名初選失利、卸任縣長後，曾前往美國加州柏克萊大學擔任訪問學者，後來又在台北執業律師，期間仍不時對時政有所批判與建言，甚至與民進黨的理念漸行漸遠。

雖然他曾在台南深耕多年，人脈廣布，但在缺乏政黨背書前提下，對「正綠軍」黃偉哲能造成多大的影響？仍有待進一步觀察。

(中國時報)