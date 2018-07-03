昔日股王落難 宏達電裁1500人

宏達電昨日無預警宣布裁員1500人，對照董事長王雪紅日前向股東掛保證今年一定會賺錢，聽來格外諷刺。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

「一定會獲利」這句話言猶在耳，宏達電昨日卻無預警裁員1500人，占目前總員工數6450人的2成以上，昔日股王落得如此下場，震撼業界。這是宏達電2015年8月裁員15％後，最大規模的裁員行動，預計9月底前執行完畢。宏達電強調，會全力協助被影響的員工。

2015年後大規模裁員

宏達電並向桃園市政府勞動局提出大量解僱勞工計畫書，將依據勞動相關法令規定及程序辦理，並全力協助安排被資遣員工轉業，保障本國勞工權益，宏達電並於昨日與工會等勞方代表完成協商程序達成共識，並會同步檢視外籍員工調整。

宏達電近年營運積弱不振，去年更大虧169億元，創下上市以來新高，累計近3年虧損超過5個資本額，股價更屢屢破底。為了瘦身轉型，宏達電被迫出售手機研發部門給Google，換取11億美元挹注入帳，並轉攻虛擬實境領域。

宏達電董事長王雪紅在今年股東會上，面對股東炮轟，甚至要求撤換經營團隊時，僅表示過去幾年積極轉型，強調宏達電有好的願景，也努力實現願景，要股東再給機會，並向股東掛保證今年一定會賺錢，還會推出超越世界的智慧手機。

工廠沒賣掉 該偷笑了

沒想到「一定獲利」的保證，卻是傳出大規模裁員。宏達電解釋，主要是針對台灣地區進行製造部門的組織優化與策略性人力資源配置調整，此次是縮減製造部門的人力，期盼未來能更有效運用資源與專業人力。

「沒把工廠賣掉就不錯了，該偷笑了。」法人表示，宏達電智慧型手機出貨量大不如前，新事業虛擬實境產品Vive還沒到大量出貨程度，青黃不接下，本來就不需要留這麼多人力，如果情況再惡化下去，很可能就是賣掉工廠。

法人指出，並不是唱衰宏達電，而是智慧型手機已過了成長的高峰期，連蘋果都有壓力，宏達電沒在產業中站穩腳步，出貨量沒有達到經濟規模，對供應鏈的議價能力就愈來愈弱，未來可能走向專注設計規畫，將生產製造委外代工，以求東山再起。

(中國時報)

王雪紅 還剩什麼能賣？

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