王雪紅 還剩什麼能賣？

2018年07月03日 04:11 中國時報 黃琮淵

如果要達到賺錢目標，是以大裁員來交換，這絕對是宏達電董事長王雪紅對股東開的最大玩笑。因為看在小股東眼中，賣了研發部門、如今又裁掉製造部門的員工，接下來又要賣什麼？王雪紅到底要把宏達電帶到哪裡？

講得不客氣點，如果不是把研發部門賣給Google，王雪紅很難這麼霸氣，對股東講出今年一定會獲利的承諾。只是，沒有了Google那11億美元的老本，明年此時的股東會，王雪紅還能如此霸氣，大言不慚地說會賺錢嗎？

不可諱言，用「時不我與」形容宏達電，沒有錯。它在智慧型手機發展的高峰時，沒有抓住發展契機、站穩腳步，落得今日田地，如今智慧型手機換機頻率下滑，競爭對手也崛起，想在此時鹹魚翻身，已難如登天。

宏達電不是不知道眼前困境，所以提出了虛擬實境願景。問題在於，虛擬實境的發展及應用，現階段還沒成熟，所以宏達電才會走得「上氣不接下氣」，淪落到得裁員這步田地，要撐不是不行，還能撐多久，還是根本撐不到那天？

這些疑問，王雪紅不想答，也沒有能力答。她沒有方向，明知賣掉研發部門是殺雞取卵，根本拋棄重返榮耀的籌碼，走向裁員亦不意外；她也沒勇氣，直接告訴股東不作智慧型手機了，選擇好死不如賴活著，股東只得跟著陪葬。

有人曾笑說，宏達電絕對有研發「虛擬實境」的優勢，因為從王雪紅給股東們的承諾，不管是要做出超越世界的手機、或是描繪虛擬實境的願景，甚至誇口保證會賺錢，全都有如虛擬實境，只等摘下眼鏡那刻，面對殘酷現實。

(中國時報)