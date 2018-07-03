清涼一夏 華航推低脂輕食餐

華航首度與義大利知名冰淇淋合作，歐洲全艙等提供多款經典低脂冰淇淋。（華航提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

中華航空自7月起陸續推出多款夏季餐點，包含琉球航線限定手繪風環保盒餐、歐洲航線義式冰淇淋、全艙等商務艙夏日清涼迎賓烏梅汁及各類型夏季飲品，在炎炎夏日提供旅客新鮮、清涼的餐飲服務。

華航表示，為實踐企業環保永續作為，短程航線推行無餐盤服務，以可加熱防油紙餐盒取代，減少清潔劑使用與洗滌用水排放。限定手繪風環保餐盒由華膳空廚主廚親自設計手繪，以輕旅行為主題，勾勒旅人的期待，7月起於琉球航線經濟艙上線，並同步推出香菇肉燥意麵、雞絲雪菜紫米飯等夏日新鮮輕食。

華航更首度與義大利知名冰淇淋合作，8月1日起羅馬、法蘭克福、阿姆斯特丹、維也納、倫敦等歐洲航線全艙等，將提供多款經典低脂冰淇淋作為餐後甜點。義式冰淇淋使用豐富的牛奶取代蛋黃，且不含麩質，口感更為濃郁綿密。此外，歐洲航線新增各式果汁特調氣泡飲品服務，讓旅客齒頰留下滿滿的水果香氣，清涼一夏。

商務艙夏日清涼迎賓飲品烏梅汁即日起提供，嚴選烏梅蜜搭配檸檬片，為旅客消暑解熱；機上也有多款夏日清涼飲品，如鳳梨汁、蔓越莓果汁、黑松沙士等，8月起供全艙等旅客選擇。

還有台北－上海浦東、松山－上海虹橋、台北－北京等航線商務艙提供的中式文化饗宴套餐，除廣受歡迎的華航牛肉麵及懷舊擔仔麵外，7月起新增上海老弄堂帶子鮮蝦餛飩湯麵等餐點，期待旅客食指大動，品嘗到華航的精緻服務及用心。

華航表示，公司致力將各類型特色料理推展至國際舞台，機上餐點將依循季節變化，精選台灣在地的食材，以符合國人的口味及喜好。日前更獲頒全球著名旅遊餐飲雜誌《PAX International》票選「亞洲航空公司傑出餐飲服務」大獎，顯見高品質服務及餐點，備受各界肯定。

(中國時報)

王雪紅 還剩什麼能賣？ 華南金控 培育更多建仔和殷雄

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。